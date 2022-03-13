Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Последние новости Украины

Зеленский: В Мариуполь едут 100 тонн гуманитарки – посмотрим, как поступит Москва

Павел Заяц
13 марта, 13:54
Гуманитарный груз уже совсем близко к городу

/ Фото: Коллаж: Сегодня

Украинские власти направили осажденный оккупантами в Мариуполь гуманитарный груз – воду, еду и медикаменты.

Об этом сообщил 13 марта президент Владимир Зеленский.

Реклама

"Сегодня ключевая задача – Мариуполь. Наш гуманитарный груз, наша колонна в двух часах от Мариуполя, всего лишь 80 километров. Мы делаем все, чтобы преодолеть сопротивление оккупантов, которые блокируют даже священников православной церкви, они сопровождают этот груз – воду, еду, медикаменты. 100 тонн самого необходимого Украина отправила своим гражданам. Все дипломатические усилия сегодня, чтобы груз пришел. Посмотрим, способны ли в Москве услышать", – отметил он.

Также президент добавил, что украинские власти уже почти 125 тысяч человек вывезли на безопасную территорию по гуманитарным коридорам.

Дополняется...