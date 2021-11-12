"Желтых" только две: в МОЗ обновили карантинные зоны Украины

В Украине три зоны адаптивного карантина / Коллаж "Сегодня"
В Украине снова сократили желтую зону. Теперь там 2 области. В красной зоне адаптивного карантина всего 17 регионов.
Об этом сообщает МОЗ.
Какие области находятся в красной зоне
- Херсонская,
- Одесская,
- Запорожская,
- Донецкая,
- Днепропетровская,
- Сумская,
- Николаевская,
- Ровенская,
- Житомирская,
- Ивано-Франковская,
- Киевская,
- Луганская,
- Хмельницкая,
- Черниговская,
- Львовская,
- Волынская,
- Черкасская.
Какие области находятся в оранжевой зоне
- Винницкая,
- Полтавская,
- Харьковская,
- Тернопольская,
- Черновицкая.
Какие области находятся в желтой зоне
- Закарпатская,
- Кировоградская.
Статистика коронавируса в Украине
За сутки 10 ноября в Украине зафиксировано 24 058 новых подтвержденных случаевCOVID-19. Заболело детей – 1616, медработников – 468
За прошлые сутки госпитализировали 4318 человек, кроме этого, зафиксировали 750 летальных случая. Выздоровели 21 941 человек.