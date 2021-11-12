"Желтых" только две: в МОЗ обновили карантинные зоны Украины

В Украине три зоны адаптивного карантина / Коллаж "Сегодня"

В Украине снова сократили желтую зону. Теперь там 2 области. В красной зоне адаптивного карантина всего 17 регионов.

Об этом сообщает МОЗ.

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Какие области находятся в красной зоне

Херсонская,

Одесская,

Запорожская,

Донецкая,

Днепропетровская,

Сумская,

Николаевская,

Ровенская,

Житомирская,

Ивано-Франковская,

Киевская,

Луганская,

Хмельницкая,

Черниговская,

Львовская,

Волынская,

Черкасская.

Какие области находятся в оранжевой зоне

Винницкая,

Полтавская,

Харьковская,

Тернопольская,

Черновицкая.

Какие области находятся в желтой зоне

Закарпатская,

Кировоградская.

Статистика коронавируса в Украине

За сутки 10 ноября в Украине зафиксировано 24 058 новых подтвержденных случаевCOVID-19. Заболело детей – 1616, медработников – 468

За прошлые сутки госпитализировали 4318 человек, кроме этого, зафиксировали 750 летальных случая. Выздоровели 21 941 человек.

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