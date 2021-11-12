Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Последние новости Украины

"Желтых" только две: в МОЗ обновили карантинные зоны Украины

Валентина Шаповал
12 ноября, 11:04
Всего 5 регионов в оранжевой зоне адаптивного карантина в Украине

В Украине три зоны адаптивного карантина / Коллаж "Сегодня"

В Украине снова сократили желтую зону. Теперь там 2 области. В красной зоне адаптивного карантина всего 17 регионов.

Об этом сообщает МОЗ.

Реклама

Какие области находятся в красной зоне

  • Херсонская,
  • Одесская,
  • Запорожская,
  • Донецкая,
  • Днепропетровская,
  • Сумская,
  • Николаевская,
  • Ровенская,
  • Житомирская,
  • Ивано-Франковская,
  • Киевская,
  • Луганская,
  • Хмельницкая,
  • Черниговская,
  • Львовская,
  • Волынская,
  • Черкасская.

Какие области находятся в оранжевой зоне

  • Винницкая,
  • Полтавская,
  • Харьковская,
  • Тернопольская,
  • Черновицкая.

Какие области находятся в желтой зоне

  • Закарпатская,
  • Кировоградская.

Статистика коронавируса в Украине

За сутки 10 ноября в Украине зафиксировано 24 058 новых подтвержденных случаевCOVID-19. Заболело детей – 1616, медработников – 468

За прошлые сутки госпитализировали 4318 человек, кроме этого, зафиксировали 750 летальных случая. Выздоровели 21 941 человек.

Ранее мы писали: