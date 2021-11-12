"Жовтих" лише дві: у МОЗ оновили карантинні зони України

В Україні три зони адаптивного карантину / Колаж "Сьогодні"
В Україні знову зменшили "жовту зону". Тепер там 2 області. У "червоній зоні" адаптивного карантину лише 17 регіонів.
Про це повідомляє МОЗ.
Які області знаходяться у "червоній зоні"
- Херсонська,
- Одеська,
- Запорізька,
- Донецька,
- Дніпропетровська,
- Сумська,
- Миколаївська,
- Рівненська,
- Житомирська,
- Івано-Франківська,
- Київська,
- Луганська,
- Хмельницька,
- Чернігівська,
- Львівська,
- Волинська,
- Вінниця.
Які області знаходяться в "оранжевій зоні"
- Вінницька,
- Полтавська,
- Харківська,
- Тернопільська,
- Чернівецька.
Які області знаходяться у "жовтій зоні"
- Закарпатська,
- Кіровоградська.
Статистика коронавірусу в Україні
За добу 10 листопада в Україні зафіксовано 24 058 нових підтверджених випадківCOVID-19. Захворіло дітей – 1616, медпрацівників – 468
Минулої доби госпіталізували 4318 людей, крім цього, зафіксували 750 летальних випадків. Одужали 21 941 людина.