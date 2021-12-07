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Жуткое ДТП с маршруткой возле Чернигова: 8 декабря в области объявили днем траура

Инна Собора
7 декабря, 16:02
На территории области будут приспущены государственные флаги и отменят все празднования

Ужасное ДТП под Черниговом унесло жизни 13 человек. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Черниговской области 8 декабря объявлен днем траура погибшими в ДТП маршрутки и грузовика под Брусиловым. В результате ужасной аварии погибли 13 человек, еще 7 в больницах в тяжелом состоянии.

Об этом сообщили в пресс-службе ОГА.

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В память о погибших на территории области будут приспущены государственные флаги на зданиях органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных предприятий, учреждений и организаций.

Всем учреждениям и организациям независимо от формы собственности рекомендовали в этот день отменить развлекательные мероприятия.

Что известно о ДТП под Черниговом

  • Авария произошла 7 декабря около 7:55. Первоначально сообщалось о 10 погибших и 7 травмированных. Маршрутка ехала из Борзны в Чернигов через Сосницу.
  • Немного позже появились первые фото с места происшествия.
  • Вскоре новостям "Сегодня" рассказали в ГСЧС Черниговской области, что участок трассы, на котором произошло ДТП, не аварийно опасен. Спасатели предположили, что причины могут быть две – либо скользкая дорога, либо нарушение правил дорожного движения со стороны водителей.
  • В полиции уточнили, что среди погибших детей нет. Водитель выжил. Впоследствии стало известно, что среди пострадавших подросток он находится в реанимации.
  • На время работы правоохранителей движение по автодороге перекрыто в обоих направлениях. Полицейские организовали объезд места происшествия участком автодороги Городня – Сновск – Березно и обратно.
  • Жертв и пострадавших могло быть больше. Часть людей хотели сесть в данный автобус в Соснице, но, в конце концов, передумала, уточнили сайту "Сегодня" в ОТГ.
  • По последним данным – 13 человек погибли еще 7 в больницах Чернигова. Выжившие, находятся в тяжелом состоянии.
  • В прокуратуре заявили, что один из возможных факторов, которые могли привести к аварии – погодные условия. Но уже есть вопросы к состоянию дорожного покрытия и к службам, которые должны обслуживать дорогу. Также к техническому состоянию автобуса.
  • Свидетель смертельного ДТП под Черниговом рассказал, что перед фурой начали останавливаться авто, ее занесло, после чего произошло столкновение с автобусом
  • Точную причину аварии смогут установить через два месяца, как узнал Телеграмм-канал PavlovskyNews. Следователи изучают маршрутку и грузовик, тормозные пути, собирают доказательства, которые затем отправят на экспертизу.