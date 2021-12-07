Жуткое ДТП с маршруткой возле Чернигова: 8 декабря в области объявили днем траура

Ужасное ДТП под Черниговом унесло жизни 13 человек. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Черниговской области 8 декабря объявлен днем траура погибшими в ДТП маршрутки и грузовика под Брусиловым. В результате ужасной аварии погибли 13 человек, еще 7 в больницах в тяжелом состоянии.

Об этом сообщили в пресс-службе ОГА.

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В память о погибших на территории области будут приспущены государственные флаги на зданиях органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных предприятий, учреждений и организаций.

Всем учреждениям и организациям независимо от формы собственности рекомендовали в этот день отменить развлекательные мероприятия.

Что известно о ДТП под Черниговом