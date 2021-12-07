Моторошна ДТП з маршруткою біля Чернігова: 8 грудня в області оголосили днем жалоби

Жахлива ДТП під Черніговом забрала життя 13 людей. / Фото: Колаж: Сьогодні
У Чернігівській області 8 грудня оголошено днем жалоби за загиблими у ДТП маршрутки та вантажівки під Брусиловом. Унаслідок жахливої аварії загинули 13 людей, ще 7 в лікарнях в тяжкому стані.
Про це повідомили у пресслужбі ОДА.
У пам’ять про загиблих на території області будуть приспущені державні прапори на будівлях органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій.
Усім установам і організаціям незалежно від форми власності рекомендували цього дня скасувати розважальні заходи.
Що відомо про ДТП під Чернігівом
- Аварія сталася 7 грудня близько 7.55. Спочатку повідомлялося про 10 загиблих та 7 травмованих. Маршрутка їхала з Борзни до Чернігова через Сосницю.
- Трохи пізніше з'явилися перші фото з місця події.
- Незабаром новинам "Сьогодні" розповіли у ДСНС Чернігівської області, що ділянка траси, на якій сталося ДТП, не аварійно небезпечна. Рятувальники припустили, що причини можуть бути дві – або слизька дорога, або порушення правил дорожнього руху з боку водіїв.
- У поліції уточнили, що з-поміж загиблих дітей немає. Водiй вижив. Згодом стало відомо, що серед постраждалих підліток – він у реанімації.
- На час роботи правоохоронців рух автодорогою перекрито в обох напрямках. Поліцейські організували об'їзд місця події ділянкою автодороги Городня – Сновськ – Березне та назад.
- Жертв та постраждалих могло бути більше. Частина людей хотіли сісти в цей автобус у Сосниці, але врешті-решт передумала, уточнили сайт "Сегодня" в ОТГ.
- За останніми даними – 13 людина загинули ще 7 у лікарнях Чернігова. Ті, хто вижив, перебувають у тяжкому стані.
- У прокуратурі заявили, що один із ймовірних факторів, які могли призвести до аварії – погодні умови. Але вже є питання до стану дорожнього покриття та службам, які мають обслуговувати дорогу. Також до технічного стану автобуса.
- Свідок смертельної ДТП під Черніговом розповів, що перед фурою почали зупинятися авто та її занесло, після чого сталося зіткнення з автобусом
- Точну причину аварії зможуть встановити за два місяці, як дізнався Телеграм-канал PavlovskyNews. Слідчі вивчають маршрутку та вантажівку, гальмівні шляхи, збирають докази, які потім відправлять на експертизу.