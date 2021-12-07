Моторошна ДТП з маршруткою біля Чернігова: 8 грудня в області оголосили днем жалоби

Жахлива ДТП під Черніговом забрала життя 13 людей. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Чернігівській області 8 грудня оголошено днем жалоби за загиблими у ДТП маршрутки та вантажівки під Брусиловом. Унаслідок жахливої аварії загинули 13 людей, ще 7 в лікарнях в тяжкому стані.

Про це повідомили у пресслужбі ОДА.

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У пам’ять про загиблих на території області будуть приспущені державні прапори на будівлях органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій.

Усім установам і організаціям незалежно від форми власності рекомендували цього дня скасувати розважальні заходи.

Що відомо про ДТП під Чернігівом