"А хто це?": Зеленський принизив путінське "ЛДНР"

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Президент Володимир Зеленський "потролив" ватажків так званих "ДНР" та "ЛНР", які визнала Росія. На пресконференції його запитали, як відреагує Україна на прохання ОРДЛО відвести війська.

"Хто просив?" — перепитав Зеленський.

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"Ватажки невизнаних республік", – повторила журналістка.

"Ми не знаємо, хто це. Ми з ними не спілкуємось", — відповів глава держави.

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Загострення на Донбасі

21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав указ про визнання "ЛДНР". Також він попросив Федеральні збори ратифікувати документи про визнання ЛДНР.

Після цього Путін доручив Міністерству оборони РФ забезпечити підтримання миру в окупованих районах українського Донбасу силами регулярної армії.

22 лютого "депутат" так званої "народної ради" самопроголошеної "ДНР" Владислав Бердичевський заявив, що військові Росії вже перетнули кордон "ДНР" та "ЛНР".

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Також 22 лютого Держдума Росії одноголосно ратифікувала внесені президентом РФ Володимиром Путіним договори про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу з "ДНР" та "ЛНР"

Президент Володимир Зеленський звернувся до громадян України, коментуючи ситуацію із визнанням "ЛДНР".

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