"А кто это?": Зеленский унизил путинское "ЛДНР"

Зеленский посмеялся над "ЛДНР" / Фото: Reuters, открытые источники, Коллаж: Сегодня

Президент Владимир Зеленский "потроллил" главарей так называемых "ДНР" и "ЛНР", которые признала Россия. На пресс-конференции ему задали вопрос, как отреагирует Украина на просьбу ОРДЛО отвести войска.

"Кто просил?" — переспросил Зеленский.

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"Главари непризнанных республик", — повторила журналистка.

"Мы не знаем, кто это. Мы с ними не общаемся", — ответил глава государства.

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Обострение на Донбассе

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании "ЛДНР". Также он попросил Федеральное собрание ратифицировать документы о признании "ЛДНР".

После этого Путин поручил Министерству обороны РФ обеспечить поддержание мира в оккупированных районах украинского Донбасса силами регулярной армии.

22 февраля "депутат" так называемого "народного совета" самопровозглашенной "ДНР" Владислав Бердичевский заявил, что военные России уже пересекли границу "ДНР" и "ЛНР".

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Также 22 февраля Госдума России единогласно ратифицировала внесенные президентом РФ Владимиром Путиным договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с"ДНР" и "ЛНР"

Президент Владимир Зеленский обратился к гражданам Украины, комментируя ситуацию с признанием "ЛДНР".

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