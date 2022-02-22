Зеленский: Необходимо полностью остановить "Северный поток – 2"

Зеленский рассказал, какие должны быть санкции в отношении России

Президент Украины Владимир Зеленский / Фото: Коллаж: Сегодня

Санкции против России должны предусматривать полную остановку "Северного потока – 2". Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на совместной с президентом Эстонии пресс-конференции, которую транслирует Украина 24.

"Европа и мир не может допустить повторения таких трагических ошибок, которые были допущены в Грузии в 2008 году. Мы согласились с необходимостью немедленного введения санкций за очередной акт агрессии против Украины. Эти санкции должны включать полную остановку "Северного потока-2", – отметил Зеленский.

В начале февраля официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что угроза санкций против российского газопровода "Северный поток-2" является гораздо более эффективным средством воздействия на РФ, чем введение немедленных ограничений.

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Что сделала Россия

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании "ЛДНР". Также он попросил Федеральное собрание ратифицировать документы о признании "ЛДНР".

В ответ на это уже многие содружественные с Украиной государства начали готовить санкции. В частности, Великобритания готова ввести санкции уже сегодня.

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Приостановка сертификации "Северного потока-2"