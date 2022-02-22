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Зеленський: Необхідно повністю зупинити "Північний потік – 2"

Наталія Магдик Наталія Магдик Редактор розділу Влада Сьогодні
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22 лютого, 12:08
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Зеленський розповів, які мають бути санкції щодо Росії
Президент України Володимир Зеленський
Президент України Володимир Зеленський / Фото: Колаж: Сьогодні

Санкції проти Росії мають передбачати повну зупинку "Північного потоку – 2". Про це заявив президент України Володимир Зеленський на спільній із президентом Естонії прес-конференції, яку транслює Україна 24 .

"Європа і світ не може допустити повторення таких трагічних помилок, яких було допущено в Грузії у 2008 році. Ми погодилися з необхідністю негайного введення санкцій за черговий акт агресії проти України. Ці санкції мають включати повну зупинку "Північного потоку-2", – наголосив Зеленський.

На початку лютого офіційний представник Білого дому Джен Псакі заявила, що загроза санкцій проти російського газопроводу "Північний потік-2" є набагато ефективнішим засобом на РФ, ніж запровадження негайних обмежень.

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Що зробила Росія

21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав указ про визнання "ЛДНР" . Також він попросив Федеральні збори ратифікувати документи про визнання ЛДНР.

У відповідь на це вже багато співдружніх з Україною держав почали готувати санкції. Зокрема, Великобританія готова запровадити санкції вже сьогодні .

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Призупинення сертифікації "Північного потоку-2"

  • 16 листопада 2021 року німецький регулятор призупинив процес сертифікації трубопроводу, оскільки оператор "Північного потоку – 2" не мав відповідної законам ФРН організаційної форми.
  • Після цього, 27 січня 2022 року "Газпром" повідомив про створення дочірньої компанії в Німеччині, яка керуватиме німецькою частиною газопроводу.
  • Російський "Газпром" 10 вересня 2021 заявив про завершення будівництва газопроводу "Північний потік-2" в обхід України.
  • Німецький регулятор повідомив про тимчасову зупинення процесу сертифікації російського газопроводу 16 листопада 2021 року. Процес було припинено, оскільки оператор "Північного потоку-2" не мав відповідної законам ФРН організаційної форми.
  • 27 січня стало відомо, що російська газотранспортна компанія "Газпром" створила у Німеччині свою дочірню компанію , яка дозволить продовжити перервану процедуру сертифікації "Північного потоку-2"
  • Міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що Україна буде запрошена до сертифікації "Північного потоку-2" , коли Єврокомісія розглядатиме це питання.
  • Цієї зими Європа постраждала від газової кризи. Ціни на вільному ринку досягли рекордних значень, а постачання газу з Росії впало до мінімальних значень. Наприкінці грудня 2021 року президент РФ Путін прямо заявив , Що більше газу Європа отримає тоді, коли буде надано дозвіл на роботу "Північного потоку – 2".

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