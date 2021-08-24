Байден, Штайнмаєр і Єлизавета II. Лідери десятків країн привітали Україну з 30-річчям Незалежності

До Києва направили свої привітання президент США Джо Байден і королева Великобританії Єлизавета II / Колаж "Сегодня"

Україна отримала десятки привітань з найкращими побажаннями від лідерів різних країн з нагоди 30-річчя Незалежності . Зокрема, нас привітали лідери США, Німеччини, Великобританії, Швеції, Нідерландів та інших країн.

Про це повідомляє Офіс президента України .

Президент США Джозеф Байден у своєму привітанні пообіцяв підтримку з боку США суверенітету і територіальної цілісності України, а також бути разом з Україною на шляху в НАТО і при викоріненні корупції.

"Ми продовжуватимемо допомагати й підтримувати Україну в її зусиллях щодо євроатлантичних прагнень. Ми стоятимемо поруч з Україною, коли вона втілюватиме реформи, які сприятимуть викорененню корупції, зміцненню верховенства права, економічному зростанню, і будемо працювати разом, щоб захищати права людини та демократію в усьому регіоні". Джозеф Байден Президент США

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр побажав українцям сил і завзяття в сміливому проведенні необхідних і частково початих реформ незважаючи на опір.

"Німеччина солідарно допомагає Україні у збереженні незалежності, суверенітету й територіальної цілісності та на багатьох рівнях виступає за те, щоб покласти край стражданням українців, які проживають на сході.Бажаю вам і вашим співвітчизникам багато сил, наполегливості у сміливому проведенні необхідних і частково розпочатих реформ у державі, економіці та суспільстві та, за необхідності, у послідовному втіленні їх у життя всупереч постійному опору". Франк-Вальтер Штайнмайер президент Германии

Федеральний президент Австрії Олександр Ван дер Белен написав, що Австрія була однією з перших держав, які визнали незалежність України.

"Австрія була однією з перших держав, яка визнала незалежність України. Ми сподіваємося також на позитивний і динамічний розвиток уже наявних відмінних двосторонніх стосунків та продовження регулярної взаємодії й надалі. У зв'язку з цим я хотів би ще раз подякувати вам за хороші переговори під час вашого візиту до Відня у вересні минулого року" Александр Ван дер Белен федеральный президент Австрии

Королева Великобританії Єлизавета II висловила надію на краще майбутнє після пандемії коронавирусу.

"Я сподіваюся, що після складного року ми зможемо подолати глобальні виклики в сфері охорони здоров'я і прагнути до кращого майбутнього" Елизавета II Королева Великобритании

Король Нідерландів Віллем-Олександр побажав українцям добробуту, а також сил і мужності для подолання викликів, які несе пандемія COVID-19 для всього світу.

"Мені дуже приємно привітати вас з Днем Незалежності вашої країни, яка цього року відзначає 30-ту річницю своєї незалежності. Прийміть, будь ласка, найкращі побажання добробуту народу України" Виллем-Александр Король Нидерландов

Король Швеції Карл XVI Густав з нагоди Дня Незалежності України передав щирі вітання і найкращі побажання щастя і процвітання народу України.

Король Саудівської Аравії Салман бін Абдулазіз Аль Сауд і наслідний принц, віце-прем'єр-міністр, міністр оборони Саудівської Аравії Мухаммед бін Салман бін Абдулазіз Аль Сауд побажали стійкого прогресу.

"З нагоди святкування річниці незалежності Вашої держави раді направити вам, Ваша Високоповажносте, наші найщиріші вітання та найкращі побажання міцного здоров'я та щастя, а уряду та народу дружньої України – сталого прогресу та процвітання" Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд король Саудовской Аравии

Прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет в телефонній розмові з Володимиром Зеленським привітав Україну з видатним ювілеєм.

Президент Єгипту Абдель Фаттах ас-Сісі у своєму привітанні передав "доброзичливому народу" України теплі привітання і найкращі побажання.