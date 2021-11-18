Понад 10 штамів "Дельта" та рокіровка зон: розповідаємо все про коронавірус в Україні

В Україні понад 20 тисяч нових випадків коронавірусу за добу та змінилися зони карантину. / Фото: Колаж: Сьогодні
В Україні продовжує зростати кількість нових хворих на коронавірус, доки небезпечний штам "Дельта" продовжує мутувати.
Сайт "Сьогодні" зібрав усе найважливіше про ситуацію з COVID-19 у країні станом на ранок 18 листопада.
Коронавірус в Україні
Минулої доби, 17 листопада, в Україні зафіксовано 20 591 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби COVID-19. Серед хворих – 1478 дітей та 377 медпрацівників.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 3 907 людина;
- летальних наслідків – 752;
- одужало – 19 633 людина.
Найбільше нових випадків у Дніпропетровській (1892), Донецькій (1203), Запорізькій (1240) областях та у місті Київ (1483).
Вакцинація
Протягом 17 листопада 297 832 людини вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 108 754 людини, повністю імунізовані – 189 078 людей.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 12 554 335 людей, з них отримали одну дозу – 12 554 333 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 9 257 319 людей. Загалом проведено 21 811 652 щеплень.
88,2 % госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня – невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини.
Зони карантину
Станом на 18 листопада більшість регіонів знаходяться у червоній зоні адаптивного карантину через коронавірус в Україні. При цьому збільшився список "жовтих" зон, а "помаранчевих" поменшало.
Крім того, з сьогоднішнього дня у "червоній" зоні офіційно ще одна область – Вінницька. Таке рішення ухвалила комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
Жовта зона
- Чернівецька (з 18 листопада),
- Кіровоградська,
- Тернопільська.
Помаранчева зона
- Закарпатська,
- Полтавська,
- Харківська.
Червона зона
- Київ,
- Вінницька,
- Волинська,
- Дніпропетровська,
- Донецька,
- Житомирська,
- Запорізька,
- Івано-Франківська,
- Київська,
- Луганська,
- Львівська,
- Миколаївська,
- Одеська,
- Рівненська,
- Сумська,
- Херсонська,
- Хмельницька,
- Чернігівська.
"Дельта"-штам мутує
В Україні знайшли 11 різних варіантів штаму коронавірусу "Дельта" також відомого як індійський. Вперше його було зафіксовано в Україні у червні цього року.
Вчені стверджують – в Україні повністю панує "Дельта"-штам коронавірусу. При цьому майже 60% зразків – "материнський" варіант "Дельти" (так званий індійський).
"В той же час вчені виявили ще 10 інших варіантів штаму "Дельта", що походять із США, з Великобританії та інших країн Європи, а також з Африки" , – повідомили українські вчені.
Коли ситуація з коронавірусом почне покращуватись
Як розповів головний санлікар Ігор Кузін у інтерв'ю "Сьогодні", стабілізація у кожній області має свої терміни – мінімум з 12-го дня після визначення червоного рівня епіднебезпеки.
У МОЗ фіксують значне скорочення розриву між госпіталізаціями та виписками.
"Якщо раніше у нас кількість госпіталізованих значно перевищувала кількість виписаних і нам доводилося постійно додавати нові місця, то зараз ми бачимо, що розрив скоротився", – додав Кузін.
Наприклад, тиждень тому розрив був 18%, а зараз – 6%. Тобто необхідність у додаванні нових ліжок поступово відпадає.
Раніше ми писали:
- Як розповів голова МОЗ Віктор Ляшко, початок виходу областей із "червоного" рівня епіднебезпеки прогнозовано очікується наступного тижня.
- З 18 листопада Вінницька область переходить у "червону" карантинну зону. Таке рішення ухвалила комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.