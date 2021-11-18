Понад 10 штамів "Дельта" та рокіровка зон: розповідаємо все про коронавірус в Україні

В Україні понад 20 тисяч нових випадків коронавірусу за добу та змінилися зони карантину. / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні продовжує зростати кількість нових хворих на коронавірус, доки небезпечний штам "Дельта" продовжує мутувати.

Сайт "Сьогодні" зібрав усе найважливіше про ситуацію з COVID-19 у країні станом на ранок 18 листопада.

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Коронавірус в Україні

Минулої доби, 17 листопада, в Україні зафіксовано 20 591 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби COVID-19. Серед хворих – 1478 дітей та 377 медпрацівників.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 3 907 людина;

летальних наслідків – 752;

одужало – 19 633 людина.

Найбільше нових випадків у Дніпропетровській (1892), Донецькій (1203), Запорізькій (1240) областях та у місті Київ (1483).

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Вакцинація

Протягом 17 листопада 297 832 людини вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 108 754 людини, повністю імунізовані – 189 078 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 12 554 335 людей, з них отримали одну дозу – 12 554 333 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 9 257 319 людей. Загалом проведено 21 811 652 щеплень.

88,2 % госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня – невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини.

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Зони карантину

Станом на 18 листопада більшість регіонів знаходяться у червоній зоні адаптивного карантину через коронавірус в Україні. При цьому збільшився список "жовтих" зон, а "помаранчевих" поменшало.

Крім того, з сьогоднішнього дня у "червоній" зоні офіційно ще одна область – Вінницька. Таке рішення ухвалила комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Жовта зона

Чернівецька (з 18 листопада),

Кіровоградська,

Тернопільська.

Помаранчева зона

Закарпатська,

Полтавська,

Харківська.

Червона зона

Київ,

Вінницька,

Волинська,

Дніпропетровська,

Донецька,

Житомирська,

Запорізька,

Івано-Франківська,

Київська,

Луганська,

Львівська,

Миколаївська,

Одеська,

Рівненська,

Сумська,

Херсонська,

Хмельницька,

Чернігівська.

"Дельта"-штам мутує

В Україні знайшли 11 різних варіантів штаму коронавірусу "Дельта" також відомого як індійський. Вперше його було зафіксовано в Україні у червні цього року.

Вчені стверджують – в Україні повністю панує "Дельта"-штам коронавірусу. При цьому майже 60% зразків – "материнський" варіант "Дельти" (так званий індійський).

"В той же час вчені виявили ще 10 інших варіантів штаму "Дельта", що походять із США, з Великобританії та інших країн Європи, а також з Африки" , – повідомили українські вчені.

Коли ситуація з коронавірусом почне покращуватись

Як розповів головний санлікар Ігор Кузін у інтерв'ю "Сьогодні", стабілізація у кожній області має свої терміни – мінімум з 12-го дня після визначення червоного рівня епіднебезпеки.

У МОЗ фіксують значне скорочення розриву між госпіталізаціями та виписками.

"Якщо раніше у нас кількість госпіталізованих значно перевищувала кількість виписаних і нам доводилося постійно додавати нові місця, то зараз ми бачимо, що розрив скоротився", – додав Кузін.

Наприклад, тиждень тому розрив був 18%, а зараз – 6%. Тобто необхідність у додаванні нових ліжок поступово відпадає.

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