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Карантин відступає? "Жовтих" зон в Україні побільшало

Інна Собора Інна Собора Редактор розділу Київ
18 листопада, 08:56
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МОЗ додало до списку "жовтих" зон ще одну область, в водночас, як "помаранчевих" стало менше
В Україні побільшало "жовтих" зон карантину.
В Україні побільшало "жовтих" зон карантину. / Фото: Колаж: Сьогодні

Станом на 18 листопада більшість регіонів перебувають у "червоній" зоні адаптивного карантину через коронавірус в Україні. При цьому збільшився список "жовтих" зон – їх тепер не дві, а три.

Про це свідчать дані МОЗ.

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При цьому, якщо в останні дні "помаранчевих" зон було п'ять, то зараз їх лише три.

Жовта зона

  • Чернівецька (з'явилася 18 листопада),
  • Кіровоградська,
  • Тернопільська.

Помаранчева зона

  • Закарпатська,
  • Полтавська,
  • Харківська.

Червона зона

  • Київ,
  • Вінницька,
  • Волинська,
  • Дніпропетровська,
  • Донецька,
  • Житомирська,
  • Запорізька,
  • Івано-Франківська,
  • Київська,
  • Луганська,
  • Львівська,
  • Миколаївська,
  • Одеська,
  • Рівненська,
  • Сумська,
  • Херсонська,
  • Хмельницька,
  • Чернігівська.

Коронавірус в Україні

Минулої доби, 17 листопада, в Україні зафіксовано 20 591 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби COVID-19. Серед хворих – 1478 дітей та 377 медпрацівників.

Також за минулу добу:

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  • госпіталізовано – 3 907 людина;
  • летальних наслідків – 752;
  • одужало – 19 633 людина.

Найбільше нових випадків у Дніпропетровській (1892), Донецькій (1203), Запорізькій (1240) областях та у місті Київ (1483).

Хто може вийти із "червоної" зони

В Україні другий тиждень поспіль стабілізується ситуація із захворюваністю COVID-19. Спостерігається зниження основних негативних показників.

Луганську та Херсонську області можуть перевести до "жовтої" зони адаптивного карантину, якщо збережеться позитивна динаміка.

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