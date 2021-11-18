Карантин відступає? "Жовтих" зон в Україні побільшало

Станом на 18 листопада більшість регіонів перебувають у "червоній" зоні адаптивного карантину через коронавірус в Україні. При цьому збільшився список "жовтих" зон – їх тепер не дві, а три.
Про це свідчать дані МОЗ.
При цьому, якщо в останні дні "помаранчевих" зон було п'ять, то зараз їх лише три.
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Жовта зона
- Чернівецька (з'явилася 18 листопада),
- Кіровоградська,
- Тернопільська.
Помаранчева зона
- Закарпатська,
- Полтавська,
- Харківська.
Червона зона
- Київ,
- Вінницька,
- Волинська,
- Дніпропетровська,
- Донецька,
- Житомирська,
- Запорізька,
- Івано-Франківська,
- Київська,
- Луганська,
- Львівська,
- Миколаївська,
- Одеська,
- Рівненська,
- Сумська,
- Херсонська,
- Хмельницька,
- Чернігівська.
Коронавірус в Україні
Минулої доби, 17 листопада, в Україні зафіксовано 20 591 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби COVID-19. Серед хворих – 1478 дітей та 377 медпрацівників.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 3 907 людина;
- летальних наслідків – 752;
- одужало – 19 633 людина.
Найбільше нових випадків у Дніпропетровській (1892), Донецькій (1203), Запорізькій (1240) областях та у місті Київ (1483).
Хто може вийти із "червоної" зони
В Україні другий тиждень поспіль стабілізується ситуація із захворюваністю COVID-19. Спостерігається зниження основних негативних показників.
Луганську та Херсонську області можуть перевести до "жовтої" зони адаптивного карантину, якщо збережеться позитивна динаміка.
Раніше ми писали:
- Як розповів голова МОЗ Віктор Ляшко, початок виходу областей із червоного рівня епіднебезпеки прогнозовано очікується наступного тижня.
- З 18 листопада Вінницька область переходить у "червону" карантинну зону. Таке рішення ухвалила комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.