Карантин відступає? "Жовтих" зон в Україні побільшало

МОЗ додало до списку "жовтих" зон ще одну область, в водночас, як "помаранчевих" стало менше

В Україні побільшало "жовтих" зон карантину. / Фото: Колаж: Сьогодні

Станом на 18 листопада більшість регіонів перебувають у "червоній" зоні адаптивного карантину через коронавірус в Україні. При цьому збільшився список "жовтих" зон – їх тепер не дві, а три.

Про це свідчать дані МОЗ.

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При цьому, якщо в останні дні "помаранчевих" зон було п'ять, то зараз їх лише три.

Жовта зона

Чернівецька (з'явилася 18 листопада),

Кіровоградська,

Тернопільська.

Помаранчева зона

Закарпатська,

Полтавська,

Харківська.

Червона зона

Київ,

Вінницька,

Волинська,

Дніпропетровська,

Донецька,

Житомирська,

Запорізька,

Івано-Франківська,

Київська,

Луганська,

Львівська,

Миколаївська,

Одеська,

Рівненська,

Сумська,

Херсонська,

Хмельницька,

Чернігівська.

Коронавірус в Україні

Минулої доби, 17 листопада, в Україні зафіксовано 20 591 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби COVID-19. Серед хворих – 1478 дітей та 377 медпрацівників.

Також за минулу добу:

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госпіталізовано – 3 907 людина;

летальних наслідків – 752;

одужало – 19 633 людина.

Найбільше нових випадків у Дніпропетровській (1892), Донецькій (1203), Запорізькій (1240) областях та у місті Київ (1483).

Хто може вийти із "червоної" зони

В Україні другий тиждень поспіль стабілізується ситуація із захворюваністю COVID-19. Спостерігається зниження основних негативних показників.

Луганську та Херсонську області можуть перевести до "жовтої" зони адаптивного карантину, якщо збережеться позитивна динаміка.

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