Чого чекати від COVID-19 у новому році: прогноз НАН

В Україні може зменшитися захворюваність на коронавірус. Фото: колаж "Сьогодні"
В Україні продовжиться спад захворюваності на коронавірус наприкінці 2021-го та на початку 2022 року.
Про це свідчать дані Національної академії наук України.
Очікується спад COVID-19
З 22 по 28 грудня 2021 року середня кількість нових випадків зараження коронавірусом фіксуватимуть на рівні 5947 (SEIR_U) та 4678 (Prophet). А з 29 грудня по 4 січня 2022 року – 3115 (SEIR_U) та 7279 (Prophet).
На сьогодні середня кількість хворих за добу – 6610 осіб на день, а середня кількість смертей становить 287 смертей на день.
Прогнозні значення кількості нових випадків за результатами обчислень статистичною моделлю Prophet і компартментною моделлю SEIR-U
Україні загрожує серйозна небезпека від "Омікрону" – коли чекати на хвилю
В Україні новий штам коронавірусу "Омікрон" залишається серйозною потенційною загрозою початку зростання захворюваності у січні 2022 року. Про це повідомив керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрій Ганиченко.
Ганиченко розповів, що зараз в Україні спостерігається спад захворюваності на COVID-19. Але все ж таки "Омікрон" залишається потенційною загрозою початку зростання захворюваності у січні 2022 року.
"В Україні зараз спостерігається спад захворюваності на COVID-19. За тиждень кількість нових випадків зменшилася на 22%, рівень госпіталізацій – на 17%, смертність – на 24%. "Омікрон" залишається потенційною загрозою початку зростання захворюваності у січні 2022 року", – сказав він.
"Омікрон" у Києві
У столиці "Омікрон" підтвердили у 41-річного чоловіка – він звернувся до однієї з приватних лікарень Києва. Біоматеріали пацієнта направили до Центру громадського здоров'я на секвенування, там і встановили новий штам.
Відомо, що пацієнт хворів на COVID-19 на початку цього року. Вдруге інфікувався після поїздки до ОАЕ.