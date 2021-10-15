Чотири регіони України потрапили в "червону зону"

Україна увійшла до п'ятірки країн за смертністю від COVID-19 / Фото: Колаж: Сьогодні
15 жовтня Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій внесла Запорізьку, Одеську, Донецьку і Дніпропетровську області в зону "червоного" рівня епідемічної небезпеки COVID-19.
Про це повідомив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов в Telegram.
Він зазначив, що засідання держкомісії було позачерговим.
"Комісія вирішила встановити з 0.00 18 жовтня 2021 року "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Запорізької, Одеської, Донецької та Дніпропетровської областей. Також застосувати на території Запорізької, Одеської, Донецької та Дніпропетровської областей обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для "червоного" рівня епідемічної небезпеки", – написав Немчинов.
Україна увійшла до п'ятірки країн в світі по смертності від коронавіруса
Раніше ми повідомляли, що в усьому світі 11 жовтня зафіксували 389 864 нових випадки COVID-19. Як виявилося, Україна увійшла до п'ятірки країн в світі, де за добу найбільше померлих від COVID-19.
Всього 6745 людина в світі за добу померли від вірусу. За цим показником Україна на 4-му місці в світі і на третьому – в Європі.
Зокрема, 11 жовтня в США – 84 154 зараження, у Великобританії – 38 520, в Туреччині – 33 860.
А в Росії – 28 190 хворих, в Румунії – 16 743.
Україна з 11 996 випадками на 8-му місці між Іраном і Таїландом. В Європі Україна на 4-му місці.
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