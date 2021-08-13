"Дельта" атакує. Все, що потрібно знати про розгул нового штаму в Україні

У світі активно поширюється новий, більш небезпечний штам коронавірусу – "Дельта". В Україні вже є хворі та перші летальні випадки. Влада впроваджує нові заходи для захисту людей, оскільки цей варіант вірусу більш заразний, а хвороба частіше проходить у важкій формі.
"Сьогодні" зібрали головне про штам "Дельта" в Україні.
Як захиститися від небезпечного штаму коронавірусу "Дельта" – експерт МОЗ дала поради
Як і коли "Дельта" з'явилася в Україні
23 червня в Україні зафіксували два перші випадки індійського штаму коронавірусу. Вірус виявили у 66-річної українки та її 16-річної дочки, які напередодні повернулися з Росії.
В столиці спочатку було відомо про перші шість випадків – всіх пацієнтів госпіталізували до Олександрівської лікарні. Вони були стані в середнього та тяжкого ступеня важкості, двоє людей потрапили до реанімації.
За даними головного санлікаря Ігоря Кузіна, в країні вже зареєстрували 300 випадків "Дельти", з них 21 – у Києві.
Перші смертельні випадки
27 липня в Києві помер один з госпіталізованих з "Дельта"-штаммом COVID-19. Це був один з перших шести пацієнтів у столиці. Він заразився коронавірусом на території України, а не за кордоном.
"Це лікар, чоловік. Він не мав досвіду подорожей за кордон протягом останніх декількох місяців. Це факт інфікування на території України або під час виконання службових обов'язків", – зазначив санлікар.
12 серпня троє пацієнтів з "Дельтою" померли у Вінницькій області. Це чоловік і жінка з Гайсинського району – обом по 83 роки, а також 73-річний чоловік з Вінницького району.
Чого очікувати українцям?
В Україні новий штам може швидше поширитися, ніж у західних сусідів, прогнозують в НАН України. Для цього є дві передумови:
- низький рівень вакцинації (4%);
- велика міграція з РФ.
Лікарка-інфекціоністка Інна Андрусович розповіла "Сьогодні", що є ще одна причина – влітку люди розслабилися і забули про правила карантину – перестали дотримуватися маскового режиму, дистанції, гігієни рук.
Голова комітету ВР з питань здоров'я нації Михайло Радуцький 5 серпня заявив, що протягом двох тижнів може статися спалах хвороби. Тобто, зовсім скоро. Які області в зоні ризику:
- Дніпропетровська;
- Одеська;
- Донецька;
- Житомирська;
- Закарпатська;
- Хмельницька.
Голова МОЗ Віктор Ляшко прогнозує, що на початку осені штам "Дельта" буде домінуючим в Україні, він витіснить інші варіанти цієї інфекції.
Як в Україні борються з новим штамом
Після того, як у країні виявили перші випадки "Дельти", українська влада застосувала нові заходи.
- У Львові вирішили посилити карантинні обмеження. У місті будуть ретельніше стежити за дотриманням правил у закладах харчування, збільшать кількість ліжок і кількість вакцинацій до 5 тисяч на добу.
- МОЗ планує забезпечити всі області України ПЛР-системами, які виявляють "Дельту", протягом найближчого місяця.
Також змінили правила перетину кордону:
- щоб потрапити в Україну, іноземцям потрібно буде обов'язково пред'явити негативний результат ПЛР-тесту і страховий поліс;
- українці зможуть вільно перетинати кордон, якщо отримали хоча б одне щеплення проти коронавірусу;
- якщо ж людина не робила щеплення, їй запропонують встановити додаток "Вдома" і піти на 14-денну самоізоляцію. Додаток почне контролювати місце розташування через 72 години після установки, якщо за цей час не прийде негативний результат ПЛР-тесту;
- найретельніше перевірятимуть невакцинованих людей, які приїхали з Росії та Індії. Їм доведеться обов'язково провести 14 днів на самоізоляції.
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