Якщо не закрити небо, ракети Росії падатимуть на країни НАТО — Зеленський

Зеленський попередив НАТО/Фото: колаж: "Сьогодні"
Президент України Володимир Зеленський прокоментував обстріл Міжнародного центру миротворчості та безпеки в Яворові. Він вкотре закликав НАТО закрити небо.
Про це йдеться у зверненні глави держави.
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"Там нічого не відбувалося, щоб могло загрожувати території РФ. І всього у 20 кілометрах звідти кордону НАТО. Минулого року я чітко попереджав лідерів НАТО, якщо не буде жорстких превентивних санкцій проти Росії, вона піде на війну. Ми мали рацію. Я говорив, "Північний потік-2" — це зброя, яка вдарить по всій Європі. Якщо ви не закриєте наше небо, то це лише питання часу, коли російські ракети впадуть вже на вашу територію, на територію НАТО, на будинки громадян країн НАТО", — сказав Зеленський.
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