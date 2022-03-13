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Які гуманітарні коридори працюватимуть в Україні 13 березня: список

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13 березня, 11:19
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Ірина Верещук розповіла про поточну ситуацію
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Віцепрем'єр-міністерка Ірина Верещук оголосила список гуманітарних коридорів, які діятимуть в Україні 13 березня.

"Вчора виїхала колона з гуманітарним вантажем з Запоріжжя до Маріуполя через Бердянськ. Вони зараз знаходяться в Бердянську, рухаються в напрямку Маріуполя, і я щиро сподіваюся, що вже ввечері буду звітувати про позитивний результат", – заявила Верещук на брифінгу у неділю.

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Віцепрем'єрка розповіла про ситуацію на київському напрямку:

"Сьогодні з міста Бородянка Київської області в Житомир буде відправлено 25 автобусів для евакуації людей. Автобуси будуть відправлені з Пісківки в Бородянку.

Із села Світильня Київської області у напрямку міста Бровари (Світильня, Плоске, Гоголів, Красилівка, Квітневе, Бровари). Автобуси для евакуації людей будуть відправлені за маршрутом із міста Бровари.

Із села Перемога Київської області у напрямку міста Київ (Перемога, Лук'янівка, Лукаші, Корніївка, Надра, Садове, Березань, Бориспіль, Київ). Автобуси для евакуації людей будуть відправлені за маршрутом із міста Київ.

Із села Велика Димерка Київської області у напрямку міста Бровари. Автобуси для евакуації людей будуть відправлені за маршрутом із міста Бровари".

Також Верещук сказала, як працюватимуть гуманітарні коридори на Донбасі:

"Луганська область. З міста Кремінна в місто Лиман. Точка збору – з Бахмута. Автобуси для евакуації людей будуть відправлені за маршрутом з міста Бахмут.

З міста Рубіжне Луганської області в місто Слов'янськ Донецької області – Рубіжне, Северодонецьк, Лисичанськ, Слов'янськ, через Бахмут.

З міста Попасна Луганської області в місто Слов'янськ Донецької області – Попасна, Бахмут, Слов'янськ.

З селища Гірське Луганської області в місто Слов'янськ Донецької області – Гірське, Лисичанськ, Бахмут, Слов'янськ.

З міста Щастя Луганської області в місто Слов'янськ Донецької області – Щастя, Новоайдар, Северодонецьк, Лисичанськ, Слов'янськ".

РФ пропонує власні гуманітарні коридори: що з ними не так

У Головному управлнні розвідки Міноборони попередили, що російські окупанти також пропонують власні гуманітарні коридори, щоб вивозити українців до РФ.

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У ГУР зазначили, що путінські війська мають намір запровадити режим "припинення вогню", щоб "вивезти українців зі знищених населених пунктів Київщини у напрямку Білорусі".

"Надалі їх мали доправити авіаційним транспортом на територію держави-окупанта. За аналогічним принципом планувалася організація "гуманітарних коридорів" у Харківській та Сумській областях. Людей мали відправити на територію залізничним та автомобільним транспортом", – йдеться у повідомленні.

У розвідці пояснили, навіщо це окупантам:

  • 1. Створення підстав для легального прибуття на територію великого вантажного транспорту держави-агресора.
  • 2. Організація прихованого вивезення тіл загиблих та поранених окупантів.
  • 3. Прихована ротація особового складу армії-окупанта, який зазнав тяжких втрат під час боїв.
  • 4. Підвезення додаткової техніки, боєприпасів, пального.
  • 5. Скупчення наших громадян з метою використання їх як заручників та живого щита.

"Крім того, на території держави-окупанта українцям не можуть бути забезпечені законні громадянські права та належна допомога. Громадяни будуть зазнавати утиску з боку спецслужб та репресивних структур окупанта", – йдеться у повідомленні.

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