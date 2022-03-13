Які гуманітарні коридори працюватимуть в Україні 13 березня: список

Віцепрем'єр-міністерка Ірина Верещук оголосила список гуманітарних коридорів, які діятимуть в Україні 13 березня.
"Вчора виїхала колона з гуманітарним вантажем з Запоріжжя до Маріуполя через Бердянськ. Вони зараз знаходяться в Бердянську, рухаються в напрямку Маріуполя, і я щиро сподіваюся, що вже ввечері буду звітувати про позитивний результат", – заявила Верещук на брифінгу у неділю.
Віцепрем'єрка розповіла про ситуацію на київському напрямку:
Далі по темі
"Сьогодні з міста Бородянка Київської області в Житомир буде відправлено 25 автобусів для евакуації людей. Автобуси будуть відправлені з Пісківки в Бородянку.
Із села Світильня Київської області у напрямку міста Бровари (Світильня, Плоске, Гоголів, Красилівка, Квітневе, Бровари). Автобуси для евакуації людей будуть відправлені за маршрутом із міста Бровари.
Із села Перемога Київської області у напрямку міста Київ (Перемога, Лук'янівка, Лукаші, Корніївка, Надра, Садове, Березань, Бориспіль, Київ). Автобуси для евакуації людей будуть відправлені за маршрутом із міста Київ.
Із села Велика Димерка Київської області у напрямку міста Бровари. Автобуси для евакуації людей будуть відправлені за маршрутом із міста Бровари".
Також Верещук сказала, як працюватимуть гуманітарні коридори на Донбасі:
"Луганська область. З міста Кремінна в місто Лиман. Точка збору – з Бахмута. Автобуси для евакуації людей будуть відправлені за маршрутом з міста Бахмут.
З міста Рубіжне Луганської області в місто Слов'янськ Донецької області – Рубіжне, Северодонецьк, Лисичанськ, Слов'янськ, через Бахмут.
З міста Попасна Луганської області в місто Слов'янськ Донецької області – Попасна, Бахмут, Слов'янськ.
З селища Гірське Луганської області в місто Слов'янськ Донецької області – Гірське, Лисичанськ, Бахмут, Слов'янськ.
З міста Щастя Луганської області в місто Слов'янськ Донецької області – Щастя, Новоайдар, Северодонецьк, Лисичанськ, Слов'янськ".
РФ пропонує власні гуманітарні коридори: що з ними не так
У Головному управлнні розвідки Міноборони попередили, що російські окупанти також пропонують власні гуманітарні коридори, щоб вивозити українців до РФ.
У ГУР зазначили, що путінські війська мають намір запровадити режим "припинення вогню", щоб "вивезти українців зі знищених населених пунктів Київщини у напрямку Білорусі".
"Надалі їх мали доправити авіаційним транспортом на територію держави-окупанта. За аналогічним принципом планувалася організація "гуманітарних коридорів" у Харківській та Сумській областях. Людей мали відправити на територію залізничним та автомобільним транспортом", – йдеться у повідомленні.
У розвідці пояснили, навіщо це окупантам:
- 1. Створення підстав для легального прибуття на територію великого вантажного транспорту держави-агресора.
- 2. Організація прихованого вивезення тіл загиблих та поранених окупантів.
- 3. Прихована ротація особового складу армії-окупанта, який зазнав тяжких втрат під час боїв.
- 4. Підвезення додаткової техніки, боєприпасів, пального.
- 5. Скупчення наших громадян з метою використання їх як заручників та живого щита.
"Крім того, на території держави-окупанта українцям не можуть бути забезпечені законні громадянські права та належна допомога. Громадяни будуть зазнавати утиску з боку спецслужб та репресивних структур окупанта", – йдеться у повідомленні.