Які гуманітарні коридори працюватимуть в Україні 13 березня: список

Віцепрем'єр-міністерка Ірина Верещук оголосила список гуманітарних коридорів, які діятимуть в Україні 13 березня.

"Вчора виїхала колона з гуманітарним вантажем з Запоріжжя до Маріуполя через Бердянськ. Вони зараз знаходяться в Бердянську, рухаються в напрямку Маріуполя, і я щиро сподіваюся, що вже ввечері буду звітувати про позитивний результат", – заявила Верещук на брифінгу у неділю.

Віцепрем'єрка розповіла про ситуацію на київському напрямку:

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"Сьогодні з міста Бородянка Київської області в Житомир буде відправлено 25 автобусів для евакуації людей. Автобуси будуть відправлені з Пісківки в Бородянку.

Із села Світильня Київської області у напрямку міста Бровари (Світильня, Плоске, Гоголів, Красилівка, Квітневе, Бровари). Автобуси для евакуації людей будуть відправлені за маршрутом із міста Бровари.

Із села Перемога Київської області у напрямку міста Київ (Перемога, Лук'янівка, Лукаші, Корніївка, Надра, Садове, Березань, Бориспіль, Київ). Автобуси для евакуації людей будуть відправлені за маршрутом із міста Київ.

Із села Велика Димерка Київської області у напрямку міста Бровари. Автобуси для евакуації людей будуть відправлені за маршрутом із міста Бровари".