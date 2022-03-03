Палаючі машини ворога та "Мрія": перше відео після початку боїв у Гостомелі

/ Фото: Колаж: Сьогодні

У мережі з'явилося відео після початку боїв у Гостомелі з російськими окупантами.

Його опублікував на своїй сторінці у Telegram народний депутат з "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко.

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Палаючі машини

"На відео – палаючі машини з літерою V, а також "Мрія", що догорає. Дата зйомки невідома", – зазначив Гончаренко.

Нагадаємо, голова Київської ОДА Олексій Кулеба прокоментував ситуацію станом на ранок 03.03.2022. Російські окупанти продовжували обстріл Ірпеня та Гостомеля.

Крім цього, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що президент РФ Володимир Путін не має шансів на перемогу і звернувся до Заходу.

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