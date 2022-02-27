"Іскандер" від Лукашенка впав в аеропорту Житомира (відео)

Ракети "Іскандера" можуть летіти на відстані до 500 км / Колаж "Сьогодні"
Окупанти, які вторглися в Україну вночі проти 24 лютого, випустили по Житомиру ракету з російського оперативно-тактичного ракетного комплексу Іскандер. За пів години вона впала в районі аеропорту.
Про це у своєму телеграм-каналі розказав колишній радник глави МВС України Антон Геращенко.
Що відомо
"А от куди потрапили випущені близько 17:00 з території Білорусі "іскандери", що я писав пів години тому. Російсько-білоруські фашисти б'ють по аеропорту Житомира. Знаєте, що це означає? Що треба готуватися Луцькій, Рівненській та Житомирській областям засмажувати не тільки російських, а й білоруських окупантів найближчими днями!" – написав Антон Геращенко.
Смертельна зброя
- Ще 16 лютого західні журналісти повідомили, що Росія перекидає зі Східного військового округу на свої західні кордони оперативно-тактичні ракетні комплекси "Іскандер-М".
- 25 лютого окупанти почали застосовувати проти народу України зброю масового ураження. Цього дня супротивник застосовував авіацію, ударні безпілотники та реактивні залпові системи вогню "Смерч".
- Цього ж дня касетні ракети впали на Харківський авіаційний завод.
- У Мережі з'явилося відео російського окупанта, який робить радісне селфі на тлі обстрілу "Градами" українського міста Маріуполь.
- Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що атаки російських військових на дитячий садок та дитячий будинок – це воєнні злочини та порушення Римського статуту. Україна звертатиметься до міжнародних судів.