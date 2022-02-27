"Іскандер" від Лукашенка впав в аеропорту Житомира (відео)

Ракети "Іскандера" можуть летіти на відстані до 500 км / Колаж "Сьогодні"

Окупанти, які вторглися в Україну вночі проти 24 лютого, випустили по Житомиру ракету з російського оперативно-тактичного ракетного комплексу Іскандер. За пів години вона впала в районі аеропорту.

Про це у своєму телеграм-каналі розказав колишній радник глави МВС України Антон Геращенко.

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Що відомо

"А от куди потрапили випущені близько 17:00 з території Білорусі "іскандери", що я писав пів години тому. Російсько-білоруські фашисти б'ють по аеропорту Житомира. Знаєте, що це означає? Що треба готуватися Луцькій, Рівненській та Житомирській областям засмажувати не тільки російських, а й білоруських окупантів найближчими днями!" – написав Антон Геращенко.

Смертельна зброя