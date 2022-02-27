"Искандер" от Лукашенко упал в аэропорту Житомира (видео)

Ракеты "Искандера" могут лететь на дальностях до 500 км / Коллаж "Сегодня"
Оккупанты, которые вторглись в Украину в ночь на 24 февраля, выпустили по Житомиру ракету с российского оперативно-тактическего ракетного комплекса "Искандер". Через полчаса она упала в районе аэропорта.
Об этом на своем телеграм-канале рассказал бывший советник главы МВД Украины Антон Геращенко.
Что известно
"А вот куда попали выпущенные около 17:00 с территории Беларуси Искандера, что я писал пол часа назад. Русско-белорусские фашисты бьют по аэропорту Житомира. Знаете, что это означает? Что надо готовиться Луцкой, Ровенской и Житомирской областям, зажаривать не только российских, но и белорусских оккупантов в ближайшие дни!", – написал Антон Геращенко.
Смертельное оружие
- Еще 16 февраля западные журналисты сообщили, что Российская Федерация перебрасывает из Восточного военного округа на свои западные границы оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М".
- 25 февраля оккупанты начали использовать против народа Украины оружия массового поражения. В этот день противник использует авиацию, ударные беспилотники и реактивные залповые системы огня "Смерч".
- В этот же день кассетные ракеты упали на Харьковский авиационный завод.
- В Сети появилось видео российского оккупанта, который делает радостное селфи-видео на фоне обстрела "Градами" в сторону украинского города Мариуполь.
- Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что атаки российских военных на детский сад и детский дом это военные преступления и нарушение Римского статута. Украина будет обращаться в международные суды.