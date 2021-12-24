Як швидко "Омікрон" пошириться по всій Україні? У МОЗ відповіли

Новий локдаун може розпочатися в Україні вже цієї зими. / Фото: Колаж: Сьогодні
Штам коронавірусу "Омікрон" вже проник в Україну. Проте складно прогнозувати, як швидко цей штам може поширитися територією країни.
Про це в інтерв'ю Укрінформу заявив головний санлікар Ігор Кузін.
За його словами, "Омікрон" найшвидше поширюється серед невакцинованих українців.
"Ми бачимо, що в Європі він здебільшого поширюється серед невакцинованих. Тому для України зараз спрогнозувати його перебіг буде дуже важко. Тому ми орієнтуємось лише на результати лабораторних досліджень", – зазначив Кузін.
"Омікрон" в Україні
Минулого тижня в МОЗ повідомили, що в Україні виявлено штам Omicron (B.1.1.529-like). Інфікований цим штамом коронавірусу нещодавно повернувся з Об'єднаних Арабських Еміратів.
Пізніше стало відомо, що перший випадок зараження "Омікроном" підтвердили у Києві. Чоловік, у якого було виявлено новий штам коронавірусу, ні з ким не контактував. Відразу після прильоту з ОАЕ він самоізолювався, оскільки відчував легке нездужання.
"Омікрон" залишається серйозною загрозою
Керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрій Ганіченко розповів, що зараз в Україні спостерігається спад захворюваності на COVID-19. Але все ж "Омікрон" залишається потенційною загрозою початку зростання захворюваності у січні 2022 року.
"За тиждень кількість нових випадків зменшилася на 22%, рівень госпіталізацій – на 17%, смертність – на 24%. "Омікрон" залишається потенційною загрозою початку зростання захворюваності у січні 2022 року", – сказав він.
Симптоми "Омікрону"
Поки що відомо про п'ять основних симптомів:
- першіння у горлі,
- сухий кашель,
- постійна втома,
- м'язові болі,
- нічна пітливість.
За даними ВООЗ, симптоми Омікрону можуть проявитися від 3 до 14 днів. У середньому це триває п'ять-шість днів.
Також зафіксовані випадки, коли "Омікрон" викликав небезпечний побічний ефект – сонний параліч.
Раніше ми писали:
- В Україні знайшли новий варіант небезпечного штаму "Дельта". Ймовірно, він потрапив у країну з території Російської Федерації.
- Експрес-тести на коронавірус можна купити в аптеках та зробити в домашніх умовах, проте вони не підходять для відвідування громадських місць та поїздок у громадському транспорті.