Карантин до Дня Незалежності – в Україні тривожна ситуація з COVID-19

В Україні після зниження захворюваності ковідом показники знову почали збільшуватися. Якщо в середині липня за добу було до 600 хворих, то зараз понад тисячу. Причому половина нових пацієнтів хворіють важко і лікуються в медзакладах.

Сайт "Сьогодні" проаналізував, чи варто чекати нового стрибка захворюваності до Дня Незалежності та яким буде карантин.

Яка ситуація цього літа

За даними МОЗ, у липні за день фіксували менше 800 нових випадків за добу. Водночас велика частина пацієнтів потрапляли до лікарні. У деякі дні кількість госпіталізованих була більша, ніж хворих.

Найменше нових випадків було 12 липня – 174. При цьому госпіталізованих було 266.

Найбільше випадків зафіксували 23 липня – 763. Госпіталізованих – 446.

У другій половині липня хворих вже практично завжди було більше, ніж тих, хто видужав. Наприклад:

22 липня – 726 захворіли, 501 одужав;

25 липня – 286 захворіли, 159 одужали;

27 липня – 681 захворів, 515 одужали.

У серпні ситуація продовжила погіршуватися. 3 числа був стрибок – 827 нових хворих. Наступного дня було 984 випадки, 5 серпня – вже 1052.

При цьому госпіталізованих – близько половини. Наприклад, 10 серпня було 1122 нових випадки і 548 відвезли до лікарні, 11 серпня – 1247 випадків і 588 госпіталізацій.

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Як хвиля захворюваності накрила країну минулого разу

Пік захворюваності ковідом в Україні був у кінці березня – на початку квітня цього року. Тоді кількість нових пацієнтів була близько 20 тисяч за добу.

На початку лютого в країні щодня фіксували 3-4 тисячі нових випадків коронавірусу, а в кінці місяця – 5-6 тисяч. Різке зростання почалося у середині березня – показники були близько 10 000 і до 2 квітня зросли до рекордних 20 341 випадку за добу.

При цьому видужалих було значно менше за хворих:

18 березня – 15 850 нових випадків, 4592 видужали;

24 березня – 16 669 нових випадків, 6748 видужали.

Яка ситуація буде на День Незалежності?

Минулого разу за два місяці рівень захворюваності зріс з 3-4 тисяч до 20 тисяч, тобто приблизно у шість разів. Тому можна очікувати, що до Дня Незалежності України 24 серпня приріст хворих теж може різко збільшитися. А якщо буде багато пацієнтів, особливо госпіталізованих, у країні посилять карантин.

При цьому варто пам'ятати, що в країні зробили вже понад 7 млн щеплень проти коронавірусу, що теж вплине на статистику.