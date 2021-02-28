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В Україні виявили майже шість тисяч нових випадків COVID-19

28 лютого, 08:14

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

За добу від коронавірусу померло 89 людей

В Україні за останню добу виявили 5833 нових випадки інфікування коронавірусом.

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Про це повідомляє міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці в Facebook.

Всього інфекцію підтвердили у 1 347 849 осіб. За минулу добу від COVID-19 померло 89 українців (всього – 25 982). Вилікувати вдалося 1 170 023 інфікованих (1702 – за останню добу).

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Раніше ми повідомляли, що Україна повертається до адаптивного карантину. Найгірша епідемічна ситуація – в Івано-Франківській і Чернівецькій областях. Тому в цих регіонах будуть введені найсуворіші обмеження.

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Також нагадаємо, в Україні стартувала вакцинація. Першими щеплення від небезпечної хвороби отримали лікарі Черкаської обласної лікарні, потім до процесу підключилися й інші обласні центри.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус в Україні

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статистика Украина коронавірус пандемія Максим Степанов

Джерело: Сьогодні

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