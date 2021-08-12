Зробили понад 7 млн щеплень. Як просуваються темпи вакцинації в Україні

З початку прищеплювальної кампанії понад 2,5 млн українців отримали дві дози вакцини від коронавірусу. З'явилися нові дані Міністерства охорони здоров'я

В Україні триває вакцинація проти коронавірусу. Колаж "Сьогодні"

В Україні з початку кампанії вакцинації зробили понад 7 млн щеплень від COVID-19. Вчора, 11 серпня, щеплення отримали 162 049 українців.

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Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.

У середу першу дозу отримали 103 345 людей, повністю імунізовані – 58 704. Протягом доби працювали 974 мобільні бригади, 2812 пунктів щеплення і 327 центрів вакцинації.

З початку прищеплювальної кампанії вакцинували 4 427 898 українців, з них дві дози отримали 2 580 552 особи. Усього медики провели 7 008 448 щеплень.

Вакцинація в Україні. Джерело: МОЗ

Як заохочують людей до вакцинації?

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В Україні вводять "плюшки" для людей, які отримають щеплення від коронавірусу:

вакциновані в ТРЦ Blockbuster Mall можуть отримати квитки на футбольні матчі за участю ФК "Шахтар";

у Дніпрі влада обіцяє вакцинованим жителям безкоштовні місячні абонементи на проїзд у громадському транспорті та знижки на квитки в кіно.

Нагадаємо, у Києві жінка померла після уколу першою дозою вакцини від коронавірусу Moderna.

Також повідомлялося, що в Україні сімейні лікарі можуть отримати додаткову винагороду (в тому числі грошову) в разі високого охоплення вакцинацією його пацієнтів.