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Майже 170 тисяч щеплень за добу. В Україні зростають темпи вакцинації від коронавірусу

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор розділу Україна
11 серпня, 09:32
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У МОЗ закликають людей вакцинуватися, оскільки тільки так можна захиститися від вірусу
В Україні всі люди можуть вакцинуватися від ковіду.
В Україні всі люди можуть вакцинуватися від ковіду. / Фото: Сьогодні

В Україні за минулу добу, 10 серпня, вакцинували проти COVID-19 167 673 особи. Це майже на 30 тисяч більше, ніж добою раніше.

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Нові дані опублікували в Міністерстві охорони здоров'я.

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Одну дозу отримали 103 783 особи, повністю імунізовані – 63 890 осіб. Протягом доби працювали 965 мобільних бригад, 2774 пункти щеплення і 325 центрів вакцинації.

З початку вакцинальної кампанії вакцинували 4 324 553 українці, з них одну дозу отримали 4 324 551 особа, повністю імунізовані і отримали дві дози – 2 521 848. Усього медики зробили 6 846 399 щеплень.

Вакцинація в Україні. Джерело: МОЗ

Масова вакцинація спрацює?

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У МОЗ розповіли, що в Моршині Львівської області проводять експеримент – масово вакцинують населення і перевіряють, чи будуть випадки коронавірусу. У місті принаймні однієї дозою щеплені 72,4% жителів, повністю завершили вакцинацію двома дозами – 66%.

Зараз у Моршині немає зареєстрованих нових хворих на COVID-19. Останній випадок захворювання був зафіксований 20 червня.

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