Коронавірус, підсумки тижня. "Дельта"-штам в Україні і розслідування походження коронавірусу

В Україні знову зростає кількість нових випадків коронавірусу, а влада активно вакцинує населення від COVID-19. А тим часом всі, хто отримав дві дози антіковідної вакцини, можуть отримати Міжнародне свідоцтво про вакцинацію від COVID-19 у свого сімейного лікаря.

Рівень захворюваності

За минулий тиждень, з 19 по 25 липня, в Україні зафіксували 3955 нових випадків зараження коронавірусом. Для порівняння: тижнем раніше було 3278 хворих на COVID-19. А за час пандемії коронавірусу захворіли загалом 2 248 450 осіб.

Вакцинація населення

З початку вакцинальної кампанії щеплена 3 060 561 людина, з них отримали 1 дозу – 3 060 559 осіб, повністю імунізовані і отримали 2 дози – 1 702 884 особи. Всього проведено 4 763 443 щеплення.

Читайте також: Тепер і Іспанія. Які країни ЄС і на яких умовах вже пускають українців (оновлено)

В Україні з 21 липня стартує п'ятий етап вакцинації від COVID-19, коли зможуть отримати щеплення всі бажаючі.

А тим часом у додатку "Дія" більше не потрібно стояти в черзі, щоб отримати щеплення проти коронавірусу. З 21 липня в Україні зможуть вакцинуватися всі бажаючі, тож сенсу в онлайн-записі більше немає.

"Дельта"-штам в Україні

Шість випадків індійського штаму коронавірусу "Дельта" виявили в Олександрівській лікарні Києва. Новий вірус підхопили люди від 21 до 73 років.

Реклама

Читайте також: Приїхали до Києва з Росії. Що відомо про пацієнтів Олександрівської лікарні зі штамом "Дельта"

А у Львівській області виявили три випадки захворювання на COVID-19, викликаних штамом "Дельта".

Міністерство охорони здоров'я пропонує посилити контроль за перетином державного кордону в зв'язку із зростанням у світі захворюваності на COVID-19, зокрема викликаним штамом "Дельта", і ввести обов'язкову самоізоляцію при в'їзді до України невакцинованих осіб.

Читайте також: Китай відмовився розслідувати з ВООЗ походження коронавірусу

А тим часом в ВООЗ заявили, що в світі може з'явитися новий і небезпечніший штам коронавірусу. Пандемію можна зупинити, тільки якщо вакцинувати достатню кількість населення.

У переддень зростання захворюваності COVID-19, який зараз спостерігається в багатьох країнах, лікар-інфекціоніст МОЗ Ольга Голубовська розповіла про здібності нового штаму, а також як розвиваються нові симптоми.

Походження коронавірусу

Китай відмовився виконувати план Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) щодо другого етапу розслідування походження COVID-19. ВООЗ не виключає витік вірусу з Уханя.

А тим часом Франція, Швеція поповнили перелік європейських країн, які відкрили кордони для українців. Для подорожі до Франції потрібно свідоцтво про вакцинацію, в Швеції – негативний тест на COVID-19.