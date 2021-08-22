Коронавірус, підсумки тижня. ЄС визнав українські COVID-сертифікати і нові правила в'їзду для іноземців

У країні з кожним днем діагностують нові випадки захворювання, незважаючи на високі темпи вакцинації / Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні стрімко зростає кількість нових випадків коронавірусу, лише за останній тиждень кількість хворих збільшилася майже втричі. У той же час ЄС визнав українські COVID-сертифікати, правда додати їх в "Дію" виявилося не так просто.

Рівень захворюваності

За минулий тиждень, з 16 по 22 серпня, в Україні зафіксували 15 510 нових випадків зараження коронавірусом. Для порівняння: тижнем раніше був 6461 хворий COVID-19, тобто кількість хворих зросла майже в три рази. А за час пандемії захворіла вже 2 274 661 людина.

Вакцинація населення

З початку прищеплювальної кампанії вакцину отримали 5 032 722 особи, з них отримали одну дозу – 5 057 068 людей, повністю імунізовані і отримали дві дози – 3 108 251 людина. Всього проведено 8 165 319 щеплень. За останній тиждень в країні зробили 755 621 щеплення.

Всі українці, які вакцинуються проти COVID-19 починаючи з середи, безкоштовно отримають квитки на святковий концерт до Дня Незалежності – він пройде 24 серпня в НСК "Олімпійський". А прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що центри вакцинації проти коронавірусу повинні працювати протягом вихідних і святкових днів. Так влада хоче прискорити темпи вакцинації в країні.

Карантин в Україні

Нова хвиля епідемії коронавірусу в Україні очікується в жовтні-листопаді, але через розгул штаму "Дельта" спалах захворюваності може статися і раніше.

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Головний санітарний лікар країни Ігор Кузін розповів, що наразі МОЗ робить все можливе, щоб максимально локалізувати ті осередки захворювання, які з'являються на території країни, особливо звертають увагу на людей, які приїжджають в Україну.

А тим часом, в Україні можуть посилити загальнонаціональний карантин, але за деяких умов. Країна потрапить в "жовту зону" в разі наявності протягом трьох днів поспіль одного з показників МОЗ.

Йдеться про одну з таких ознак:

кількість виявлених нових випадків інфікування COVID-19 на 100 тисяч населення за останні 14 днів – більш ніж 75;

виявлення випадків зараження COVID-19 – більше 4 відсотків;

кількість тестувань протягом останніх семи днів на 100 тисяч населення – менше 300;

наявність підстав для встановлення червоного рівня епідемічної небезпеки на території принаймні одного регіону.

У той же час, іноземцям тепер стане простіше потрапити в нашу країну. Тепер для перетину кордону України іноземцям та особам без громадянства потрібно мати з собою негативний результат ПЛР або експрес-тест на антиген і документ, що підтверджує хоча б один курс вакцинації від COVID-19.

ЄС визнав COVID-сертифікати

ЄС офіційно визнав, що українські COVID-сертифікати в додатку "Дія" відповідають європейським. Українці знову зможуть безпечно подорожувати без обмежень, які викликала пандемія. Україна, в свою чергу, почне визнавати COVID-сертифікати всіх країн, які теж внесені в європейську систему. У Єврокомісії впевнені, що така система допоможе пожвавити ринок міжнародних подорожей, в тому числі за межі ЄС.

В Україні можуть продовжити строк дії COVID-сертифікатів, які були введені в обіг 1 липня. Зараз строк дії сертифіката становить всього півроку.