Ляшко пообіцяв подарунок вакцинованим від COVID-19, але не всім

Всі українці, які вакцинуються проти коронавірусу COVID-19 починаючи з середи, безкоштовно отримають квитки на святковий концерт до Дня Незалежності, який пройде 24 серпня у НСК "Олімпійський".
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, передають новини "Сьогодні" на телеканалі "Україна 24".
У МОЗ розраховують, що таке заохочення допоможе активізувати процес вакцинації, який може сповільнитися через святкові дні.
"Усі, хто вакцинується в центрах масової вакцинації, в пунктах вакцинації з середи, всі українці, отримають безкоштовні квитки на святковий концерт, приурочений до Дня Незалежності, який відбудеться 24 серпня на НСК "Олімпійський", – стверджує міністр.
Він закликав тих, хто не може зважитися на вакцинацію від коронавірусу "переглянути своє ставлення".
"Всі, хто ще не вакцинувався, повинні переглянути своє ставлення до вакцинації і зрозуміти, що це єдиний дієвий спосіб захисту від коронавірусної хвороби, який вже показує результат", – заявив Ляшко.
Скільки коштують обіцяні українцям квитки
Святковий концерт до Дня Незалежності України розпочнеться в Національному спорткомплексі "Олімпійський" (Київ) 24 серпня о 18:00. Ціни на нього на сайті квиткового агентства "Карабас" варіюються від 200 до 2700 гривень, залежно від сектору.
Судячи з розміщеної на сайті схеми, на сьогодні залишилося близько половини вільних місць.
Квитки в якій саме ціновій категорії збираються дарувати українцям за вакцинацію, та чи роздаватимуть їх у всіх регіонах країни чи тільки в Києві, міністр не уточнив. Також невідомо, чи будуть видавати квитки лише тим, хто встиг пройти повну вакцинацію, або незалежно від дози.
Зазначимо, організатори обіцяють до 30-річчя України в Києві на НСК "Олімпійському" грандіозне музичне шоу, яке "об'єднає в собі сучасне мистецтво, улюблені пісні українців, хореографічний перфоманс та інноваційні технології".
Це не перша спроба розширити охоплення вакцинованих від коронавірусу в Україні за допомогою подарунків, раніше ми писали, що:
- вакциновані в ТРЦ Blockbuster Mall (Київ) можуть отримати квитки на футбольні матчі за участю ФК "Шахтар";
- у Дніпрі влада обіцяє вакцинованим жителям безкоштовні місячні абонементи на проїзд у громадському транспорті та знижки на квитки в кіно.
Нагадаємо, станом на 14 серпня з початку кампанії вакцинували 4 644 649 українців, з них дві дози отримали 2 688 903 особи.