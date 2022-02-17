Коронавірус. В Україні понад 33 тис. хворих на добу

В Україні 16 лютого від COVID-19 померло 259 людей / Колаж "Сьогодні"

За добу, 15 лютого, в Україні зафіксували33 330 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Серед захворілих – 2837 дітей та 961 медпрацівник.

Про це повідомляє МОЗ.

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Також за минулі дні:

госпіталізували – 3284 особи;

летальних випадків – 259;

вилікувалися – 27 441 людина.

Карантинні зони

Жовта:

місто Київ;

Полтавська область;

Харківська область.

Червона:

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Закарпатська область;

Рівненська область;

Івано-Франківська область;

Луганська область;

Хмельницька область.

У помаранчевий зоні карантину перебувають інші області.

Через COVID-19 може випадати волосся

У людей, що перехворіли на коронавірус, може випадати волосся. Лікарі зазначили, що є фактори, які на це впливають.

Сам вірус безпосередньо не вражає волосяні фолікули, але є тригери, які під час хвороби провокують цей процес.

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Але лікарі відзначають, що постковідне випадання волосся є зворотним явищем хвороби і, зазвичай, повертається до норми самостійно.

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