Коронавирус. В Украине более 33 тыс. больных за сутки

В Украине 16 февраля от COVID-19 умерли 259 человек / Коллаж "Сегодня"

За сутки, 15 февраля, в Украине зафиксировали 33 330 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. Среди заболевших – 2837 детей и 961 медработник.

Об этом сообщает Минздрав.

Реклама

Также за прошлые сутки:

госпитализировали – 3284 человека;

летальных исходов – 259;

вылечились – 27 441 человек.

Карантинные зоны

Желтая:

город Киев;

Полтавская область;

Харьковская область.

Красная:

Реклама

Закарпатская область;

Ровенская область;

Ивано-Франковская область;

Луганская область;

Хмельницкая область.

В оранжевой зоне карантина находятся остальные области.

Из-за COVID-19 могут выпадать волосы

У людей, переболевших коронавирусом, могут выпадать волосы. Врачи отметили, что есть факторы, влияющие на это.

Сам вирус непосредственно не поражает волосяные фолликулы, но есть триггеры, которые во время болезни провоцируют этот процесс.

Реклама

Но врачи отмечают, что постковидное выпадение волос является обратным явлением болезни и, как правило, возвращается в норму самостоятельно.

Читайте также: