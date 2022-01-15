Коронавірус в Україні. За добу виявили знову понад 10 тисяч хворих

У країні з кожним днем зростає кількість хворих / Колаж "Сьогодні"

За добу 14 січня в Україні зафіксували 10 569 нових підтверджених випадків COVID-19. Серед хворих 727 дітей та 229 медпрацівників.

Про це повідомляє МОЗ.

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Також за минулу добу:

госпіталізували – 1 682 людей;

летальних випадків – 127;

одужали – 6 172 особи.

Кількість захворювань у регіонах за добу:

м. Київ – 1 178;

Вінницька область – 414;

Волинська область – 126;

Дніпропетровська область – 338;

Донецька область – 288;

Житомирська область – 324;

Закарпатська область – 215;

Запорізька область – 173;

Івано-Франківська область – 1 167;

Київська область – 431;

Кіровоградська область – 80;

Луганська область – 89;

Львівська область – 1 178;

Миколаївська область – 173;

Одеська область – 471;

Полтавська область – 343;

Рівненська область – 347;

Сумська область – 562;

Тернопільська область – 453;

Харківська область – 761;

Херсонська область – 143;

Хмельницька область – 402;

Черкаська область – 218;

Чернівецька область – 446;

Чернігівська область – 249.

Даних із тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.

В Україні може бути новий локдаун?

В країні готуються до чергової хвилі коронавірусу через новий штам "Омікрон". Високий рівень захворюваності спостерігатиметься протягом кількох місяців.

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За прогнозами МОЗ, черговий спалах захворюваності очікується з кінця січня. Пік припаде на лютий із поступовим спаданням аж до квітня.

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