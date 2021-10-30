За добу зафіксували понад 26 тисяч нових випадків COVID-19: де найбільше

Країна наближається до піку коронавірусу / Фото: Колаж: Сьогодні

За добу 29 жовтня в Україні зафіксовано 26 198 нових підтверджених випадків COVID-19 (з них дітей – 1643, медпрацівників – 379).

Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

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За минулу добу госпіталізовали 5305 осіб, від коронавірусу померла 541 особа, а одужали 9449 осіб.



За весь час пандемії в Україні:

захворіли – 2 904 872 особи;

одужали – 2 430 944 особи;

летальних випадків – 67 393;

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (2280), Одеській (1973), Львівській (1880), Сумській (1612) областях і м. Київ (1455).

Кількість зражених в регіонах за добу:

м. Київ – 1455 випадків;

Вінницька область – 623 випадки;

Волинська область – 652 випадки;

Дніпропетровська область – 2280 випадків;

Донецька область – 1172 випадки;

Житомирська область – 1002 випадки;

Закарпатська область – 277 випадків;

Запорізька область – 1352 випадки;

Івано-Франківська область – 760 випадків;

Київська область – 952 випадки;

Кіровоградська область – 199 випадків;

Луганська область – 592 випадки;

Львівська область – 1880 випадків;

Миколаївська область – 754 випадки;

Одеська область – 1973 випадки;

Полтавська область – 1078 випадків;

Рівненська область – 998 випадків;

Сумська область – 1612 випадків;

Тернопільська область – 609 випадків;

Харківська область – 1455 випадків;

Херсонська область – 1124 випадки;

Хмельницька область – 1150 випадків;

Черкаська область – 661 випадок;

Чернівецька область – 684 випадки;

Чернігівська область – 904 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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Коли в Україні буде пік COVID-19?

Пік захворюваності на COVID-19 прогнозують на кінець жовтня – середину листопада. За тиждень кількість летальних випадків від коронавірусу в Україні збільшилась на 22%, а кількість нових випадків захворювання зросла на 11%.

На сьогодні зайнятість COVID-ліжок становить 57%. Не виключено, що найближчим часом "червоних зон" побільшає.

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