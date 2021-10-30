За добу зафіксували понад 26 тисяч нових випадків COVID-19: де найбільше

Країна наближається до піку коронавірусу / Фото: Колаж: Сьогодні
За добу 29 жовтня в Україні зафіксовано 26 198 нових підтверджених випадків COVID-19 (з них дітей – 1643, медпрацівників – 379).
Про це повідомляє пресслужба МОЗ.
За минулу добу госпіталізовали 5305 осіб, від коронавірусу померла 541 особа, а одужали 9449 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіли – 2 904 872 особи;
- одужали – 2 430 944 особи;
- летальних випадків – 67 393;
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (2280), Одеській (1973), Львівській (1880), Сумській (1612) областях і м. Київ (1455).
Кількість зражених в регіонах за добу:
- м. Київ – 1455 випадків;
- Вінницька область – 623 випадки;
- Волинська область – 652 випадки;
- Дніпропетровська область – 2280 випадків;
- Донецька область – 1172 випадки;
- Житомирська область – 1002 випадки;
- Закарпатська область – 277 випадків;
- Запорізька область – 1352 випадки;
- Івано-Франківська область – 760 випадків;
- Київська область – 952 випадки;
- Кіровоградська область – 199 випадків;
- Луганська область – 592 випадки;
- Львівська область – 1880 випадків;
- Миколаївська область – 754 випадки;
- Одеська область – 1973 випадки;
- Полтавська область – 1078 випадків;
- Рівненська область – 998 випадків;
- Сумська область – 1612 випадків;
- Тернопільська область – 609 випадків;
- Харківська область – 1455 випадків;
- Херсонська область – 1124 випадки;
- Хмельницька область – 1150 випадків;
- Черкаська область – 661 випадок;
- Чернівецька область – 684 випадки;
- Чернігівська область – 904 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Коли в Україні буде пік COVID-19?
Пік захворюваності на COVID-19 прогнозують на кінець жовтня – середину листопада. За тиждень кількість летальних випадків від коронавірусу в Україні збільшилась на 22%, а кількість нових випадків захворювання зросла на 11%.
На сьогодні зайнятість COVID-ліжок становить 57%. Не виключено, що найближчим часом "червоних зон" побільшає.
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