Нова хвиля в розпалі та дистанційка для школярів: все про COVID-ситуацію в Україні

В Україні школярі йдуть на онлайн-навчання, а хворих все більше. Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні станом на 21 січня зафіксували 20 156 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби. У МОЗ заявили, що в нашій країні новий спалах COVID-19.

Сайт "Сегодня" докладно розповість, що відбувається з коронавірусом в Україні.

В Україні минулої доби, 20 січня, зафіксовано 20 156 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби. Це на 1677 осіб більше, ніж за 19 січня.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 2226 осіб;

летальних наслідків – 150;

одужало – 4486 осіб.

За весь час пандемії в Україні

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захворіло – 3 819 538 осіб;

одужало – 3 576 268 осіб;

летальних наслідків – 98 993.

Кількість захворювань у регіонах за добу:

м. Київ – 1552;

Вінницька область – 969;

Волинська область – 400;

Дніпропетровська область – 826;

Донецька область – 631;

Житомирська область – 589;

Закарпатська область – 498;

Запорізька область – 366;

Івано-Франківська область – 2427;

Київська область – 672;

Кіровоградська область – 98;

Луганська область – 251;

Львівська область – 1989;

Миколаївська область – 304;

Одеська область – 1036;

Полтавська область – 677;

Рівненська область – 702;

Сумська область – 1158;

Тернопільська область – 1053;

Харківська область – 971;

Херсонська область – 308;

Хмельницька область – 1034;

Черкаська область – 379;

Чернівецька область – 756;

Чернігівська область – 510.

Помаранчевих областей знову побільшало

Станом на 21 січня, в оранжевій карантинній зоні знаходяться такі області:

Івано-Франківська;

Рівненська;

Сумська;

Чернівецька;

Львівська;

Тернопільська;

Житомирська;

Чернігівська.

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Карантинні зони в Україні станом на 21 січня

В Україні розпочався новий спалах коронавірусу

В Україні розпочався черговий спалах СOVID-19. 19 січня у країні зафіксували понад 18 тисяч нових випадків. Цей показник значно вищий, ніж раніше. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко під час брифінгу.

"В Україні за 19 січня вже зафіксовано 18 479 нових підтверджених випадків COVID-19. Це свідчить про те, що в країні почався спалах", – сказав він.

Ляшко уточнив, що епіцентр спалаху – захід України.

"Найскладніша епідситуація – в Івано-Франківській області. Негативна динаміка вже спостерігається у Чернівецькій, Львівській та Тернопільській областях", – сказав міністр.

МОЗ вимагає ввести червону зону на Прикарпатті

Через складну ситуацію з коронавірусом влада надіслала уявлення про запровадження в Івано-Франківській області червоної зони карантину.

Ляшко пояснив, що Івано-Франківська область вже перевищує три показники. Два з них свідчать про зростання навантаження на медичну систему – це рівень госпіталізацій та динаміка захворюваності.

У Чернівецькій області всі школярі йдуть на дистанційну

У Чернівецькій області усі навчальні заклади переводять на дистанційне навчання. Такі зміни призначили із п'ятниці, 21 січня.

У регіоні місцева влада вирішила ввести дистанційну через різкий стрибок захворюваності на сезонні вірусні недуги і COVID-19.

Дистанційка триватиме два тижні – до 6 лютого включно.

В Україні на залізничних вокзалах розпочали бустерну вакцинацію

У пунктах вакцинації на 18 залізничних вокзалах України можна отримати бустерну дозу. Додаткове щеплення роблять усім повнолітнім, які вже отримали дві дози.

Міста, де можна отримати бустерну дозу вакцини на вокзалі: