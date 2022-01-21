Новая волна в разгаре и дистанционка для школьников: все о COVID-ситуации в Украине

В Украине школьники уходят на онлайн-обучение, а заболевших все больше. Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине по состоянию на 21 января зафиксировали 20 156 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни. В Минздраве заявили, что в нашей стране новая вспышка COVID-19.

Сайт "Сегодня" подробно расскажет, что происходит с коронавирусом в Украине.

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Статистика коронавируса

В Украине за прошедшие сутки, 20 января, зафиксировано 20 156 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни. Это на 1677 человек больше, чем за 19 января.

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