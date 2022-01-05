Нові мікси вакцин та коли отримаємо бустерну дозу: все про COVID-ситуацію в Україні

В Україні вже зробили понад 7 тисяч щеплень бустерною дозою. / Фото: Колаж: Сьогодні
В Україні почали вакцинацію бустерною дозою вакцини від коронавірусу. Її можуть ввести навіть ті, хто провакцинувався препаратом CoronaVac. Адже МОЗ змінило схеми змішування вакцин та дозволило поєднувати китайську вакцину з іншими.
Детальніше про ситуацію з коронавірусом в Україні – у матеріалі новин "Сьогодні".
Статистика в Україні
За минулу добу 4 січня в Україні зафіксовано 4 571 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 1 366 осіб;
- летальних випадків – 273;
- одужало – 8 439 осіб.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- м. Київ – 1344;
- Вінницька область – 156;
- Волинська область – 25;
- Дніпропетровська область – 169;
- Донецька область – 126;
- Житомирська область – 71;
- Закарпатська область – 148;
- Запорізька область – 148;
- Івано-Франківська область – 130;
- Київська область – 199;
- Кіровоградська область – 49;
- Луганська область – 103;
- Львівська область – 210;
- Миколаївська область – 102;
- Одеська область – 209;
- Полтавська область – 273;
- Рівненська область – 104;
- Сумська область – 129;
- Тернопільська область – 85;
- Харківська область – 178;
- Херсонська область – 111;
- Хмельницька область – 169;
- Черкаська область – 157;
- Чернівецька область – 85;
- Чернігівська область – 91.
Вакцинація
Протягом 4 січня 102 478 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 26 502 людини, другу дозу – 73 536 людей, додаткову дозу отримали 597 людей, бустерну дозу – 1 843 людини.
Бустерна вакцинація
В Україні почалася вакцинація людей від COVID-19 бустерною дозою. Її вводять через півроку після другої вакцинації. Поки що вона дозволена для українців старше 60 років. А також для медичних працівників та співробітників закладів інтернатного типу.
Скільки людей вже отримали щеплення
За минулу добу, 4 січня, бустерною дозою вакцинувалися 1 843 людини. Загалом з початку проведення таких щеплень бустерну дозу ввели 7 556 людям.
Вакцини для бустера
Перевагу надаватимуть мРНК-вакцинам – Moderna або Comirnaty/Pfizer – за такими схемами:
- перші дві дози Moderna або Pfizer + бустер Moderna або Pfizer
- перші дві дози AstraZeneca (Covishield, SKBio) + бустер Moderna або Pfizer
- перші дві дози CoronaVac + бустер Pfizer
- перші дві дози за змішаною схемою + бустер Moderna або Pfizer
За відсутності мРНК-вакцин бустерну дозу можна зробити іншою вакциною згідно з дозволеними в Україні схемами.
В Україні змінили схеми змішування вакцин
- 1-ша доза CoronaVac + 2-га AstraZeneca, Pfizer чи Moderna
- 1-ша доза AstraZeneca + 2-га Pfizer чи Moderna
- 1-ша доза Pfizer, Moderna + 2-га AstraZeneca
Інтервал між введеннями для всіх схем – 28 днів.
Карантин в Україні
Станом на ранок 5 січня, всі області в Україні перебувають у "жовтій" зоні карантинних обмежень. Водночас, головний санітарний лікар Ігор Кузін зазначив в інтерв'ю, що від другої половини січня та у лютому в Україні очікується зростання захворюваності на коронавірус через штам "Омікрон".
Раніше ми писали:
- В Україні проводять щеплення від коронавірусу трьома різними типами вакцин. У МОЗ розповіли про принцип дії кожної з них.
- COVID-прогноз: яким буде третій рік пандемії та що чекати українцям.