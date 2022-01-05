Україна
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🇰🇿 Майдан у Казахстані ⚡ У Харкові обвалився будинок 💼 Політичні прогнози 2022 🍰 Готуємо на Різдво
СЬОГОДНІ Новини України

Коронавірус в Україні. За добу виявили ще понад 4 500 нових хворих

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
5 січня, 08:15
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Серед них 112 медпрацівників та 210 дітей
В Україні продовжують фіксувати нові випадки коронавірусу.
В Україні продовжують фіксувати нові випадки коронавірусу. / Фото: Колаж: Сьогодні

За минулу добу 4 січня в Україні зафіксовано 4 571 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби.

Про це повідомили у пресслужбі МОЗ.

Реклама

Учора підтвердили захворювання у 112 медпрацівників та 210 дітей.

Також за минулу добу:

  • госпіталізовано – 1 366 осіб;
  • летальних випадків – 273;
  • одужало – 8 439 осіб.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • м. Київ – 1344;
  • Вінницька область – 156;
  • Волинська область – 25;
  • Дніпропетровська область – 169;
  • Донецька область – 126;
  • Житомирська область – 71;
  • Закарпатська область – 148;
  • Запорізька область – 148;
  • Івано-Франківська область – 130;
  • Київська область – 199;
  • Кіровоградська область – 49;
  • Луганська область – 103;
  • Львівська область – 210;
  • Миколаївська область – 102;
  • Одеська область – 209;
  • Полтавська область – 273;
  • Рівненська область – 104;
  • Сумська область – 129;
  • Тернопільська область – 85;
  • Харківська область – 178;
  • Херсонська область – 111;
  • Хмельницька область – 169;
  • Черкаська область – 157;
  • Чернівецька область – 85;
  • Чернігівська область – 91.

Вакцинація

Протягом 4 січня 102 478 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 26 502 людини, другу дозу – 73 536 людей, додаткову дозу отримали 597 людей, бустерну дозу – 1 843 людини.

Реклама

Раніше ми писали:

  • Головний санітарний лікар Ігор Кузін зазначив в інтерв'ю, що від другої половини січня та у лютому в Україні очікується зростання захворюваності на коронавірус через штам "Омікрон".
  • Термін дії сертифіката COVID буде скорочено? У МОЗ прокоментували.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Україна
Показати ще
Реклама
ТОП публікацій
Ігор Сєров

Ігор Сєров

Провідний редактор Сьогодні

 Дивитись усі статті
ТОП публікацій
Софія Ковнір

Софія Ковнір

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
В тренді
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
#людина_цього_дня
4 січня. Едріан Сміт. Цього дня 12 рокі тому (2010) у місті Дубай відбулося урочисте відкриття хмарочоса “Бурдж-Халіфа”, спроектованого американським архітектором Едріаном Смітом…
На зустріч із героєм!
ASMR-проєкт
10 найкайфовіших звуків зими
Спіймати святковий вайб
Пакуємо валізи!
Куди і як полетіти українцям?
✈️
Дізнатись
Опитування
Фото дня
Реальна містика 🎃
Опитування
Коронавірус за тиждень

28 852

захворіло за тиждень в Україні

-11%

Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.3

Російський рубль (₽)

0.3624

Євро (€)

30.77

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Що з коханням у 2022 році
Гороскоп для всіх знаків зодіаку
Хто закохається, одружиться

TV News

Covid’19

Головне

Погода

Гороскоп
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти