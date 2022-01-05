Коронавірус в Україні. За добу виявили ще понад 4 500 нових хворих

За минулу добу 4 січня в Україні зафіксовано 4 571 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби.
Про це повідомили у пресслужбі МОЗ.
Учора підтвердили захворювання у 112 медпрацівників та 210 дітей.
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Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 1 366 осіб;
- летальних випадків – 273;
- одужало – 8 439 осіб.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- м. Київ – 1344;
- Вінницька область – 156;
- Волинська область – 25;
- Дніпропетровська область – 169;
- Донецька область – 126;
- Житомирська область – 71;
- Закарпатська область – 148;
- Запорізька область – 148;
- Івано-Франківська область – 130;
- Київська область – 199;
- Кіровоградська область – 49;
- Луганська область – 103;
- Львівська область – 210;
- Миколаївська область – 102;
- Одеська область – 209;
- Полтавська область – 273;
- Рівненська область – 104;
- Сумська область – 129;
- Тернопільська область – 85;
- Харківська область – 178;
- Херсонська область – 111;
- Хмельницька область – 169;
- Черкаська область – 157;
- Чернівецька область – 85;
- Чернігівська область – 91.
Вакцинація
Протягом 4 січня 102 478 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 26 502 людини, другу дозу – 73 536 людей, додаткову дозу отримали 597 людей, бустерну дозу – 1 843 людини.
Раніше ми писали:
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