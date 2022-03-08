ООН заборонила називати вторгнення РФ війною: Київ жорстко відреагував

Пізніше в ООН запевнили, що вважають війною напад РФ / Фото: Колаж: Сьогодні

Організація Об'єднаних Націй нібито заборонила своїм співробітникам використовувати слова "війна" або "вторгнення" для опису нападу РФ на Україну

Про це написало видання Irish Times.

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У публікації зазначили, що співробітникам ООН рекомендується називати війну "конфліктом" або "військовим наступом".

"(Використовуйте. – Ред.) "конфлікт" або "військовий наступ", а не "війна" або "вторгнення", коли йдеться про ситуацію в Україні. Не додавайте український прапор в особисті чи офіційні акаунти в соціальних мережах чи на вебсайти", – йдеться у листі до співробітників.

Така політика нібито спрямована на уникнення "репутаційних ризиків".

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Як відреагували на це в Україні?

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликає ООН спростувати повідомлення про те, що її співробітникам заборонили використання слів "війна" та "вторгнення" щодо агресії Росії проти України.

"Важко повірити, що ООН могла фактично запровадити таку саму цензуру, яку Кремль запроваджує зараз усередині Росії, заборонивши використання слів "війна" та "вторгнення" серед співробітників ООН. Я закликаю ООН оперативно спростовувати такі повідомлення, якщо вони неправдиві. На карту поставлена репутація ООН", – написав у Twitter Кулеба.

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В ООН уже спростували заборону?

ООН відреагувала на повідомлення видання Irish Times, в якому йшлося про те, що організація заборонила своїм співробітникам використовувати слова "війна" або "вторгнення".

Представник ООН Стефан Дюжаррик пояснив ситуацію в електронному листі Guardian.

Дюжаррик сказав, що це "просто не той випадок, коли співробітникам було надано вказівку не використовувати такі слова, як "війна" та "вторгнення" для опису ситуації".

Він сказав, що не може виключити, що такий електронний лист міг надіслати якийсь керівник якогось підрозділу ООН, але досі він не був доведений до його відома.

Інші співробітники ООН, з якими зв'язалася Guardian, не отримували електронною поштою таку заборону.

Що сказали в Офісі президента України?

"Деякі країни розв'язують війни, тому що ООН не завжди може вдарити по руках. Фейк про ООН, яка не хоче називати "війну РФ війною" – це інформаційна провокація РФ, яка хоче створити враження, що має право вбивати громадян України і на це ніхто не буде звертати уваги. РФ = війна", – написав радник глави Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter.

Ситуація в Україні 8 березня

Українські військові вже тринадцятий день дають відсіч путінським військам. Окупанти так і не змогли просунутися вглиб України, але планують штурмувати Київ. Військові РФ продовжують обстрілювати мирних жителів, цієї ночі бомби скинули просто на житлові будинки в Сумах та Охтирці.

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