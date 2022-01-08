Від кашлю до сонного паралічу. Розповідаємо про головні симптоми небезпечного "Омікрону"

"Омікрон" дуже небезпечний для українців. Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні прогнозують спалах нового штаму коронавірусу "Омікрон" з другої половини січня та у лютому. Необхідно знати, що симптоми вірусу можуть проявитися від 3 до 14 днів. У середньому це триває п'ять-шість днів.

Докладніше про симптоми "Омікрону" – читайте далі у матеріалі "Сьогодні".

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Симптоми вірусу

За даними ВООЗ, симптоми Омікрону можуть проявитися від 3 до 14 днів. У середньому це триває п'ять-шість днів.

Існує п'ять симптомів, які були ідентифіковані як ознаки "Омікрону":

свербіж у горлі,

сухий кашель,

постійна втома,

болі у м'язах,

іноді навіть нічна пітливість.

Сонний параліч від "Омікрону"

Сонний параліч може бути тривожним побічним ефектом штаму "Омікрон". На такий тривожний нічний симптом нового штаму коронавірусу вказали у Національній службі охорони здоров'я Британії (NHS).

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Чому виникає сонний параліч або чому він може бути вірогіднішим, коли людина хворіє на коронавірус, точно невідомо, але це може бути пов'язано зі стресом і тривогою, посттравматичним стресовим розладом, нарколепсією або безсонням.

"Це може виникнути лише внаслідок порушеного режиму сну: COVID – це час підвищеного стресу", – йдеться у повідомленні.

У NHS стверджують, що більшість людей мають із цим справу лише раз чи два в житті. Сонний параліч – це коли ви не можете рухатися або говорити, коли прокидаєтеся або засинаєте. Це може бути страшно, але безпечно.

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"Омікрон" має багато мутацій

Штам "Омікрон" має багато мутацій, що відрізняється від попередніх небезпечних штамів. Але дочірні варіанти "Омікрону" теж мають відмінності практично у всіх структурних елементах вірусу.

Загалом це "гарячі точки", тобто багато з них вже спостерігались у інших штамах та варіантах, але мають значення комбінації надбаних мутацій, які разом можуть надавати інші властивості, що потребує ретельного аналізу.

"Омікрон" викликає занепокоєння. Фото: Delfi

"Омікрон" викликає занепокоєння

Як відомо, "Омікрон" названо штамом, який викликає занепокоєння, насамперед завдяки дуже швидкому розповсюдженню та стійкості до існуючих вакцин. Низка країн вже запровадила введення своїм громадянам 3-тої або 4-тої "бустерної" дози вакцинами, які були ефективними проти попередніх штамів. Чи здатні існуючі вакцини зупинити нову хвилю пандемії – покаже час.

Тому дуже важливими є своєчасна розробка та виробництво ефективних вакцин, специфічних проти тих збудників вірусних хвороб, що циркулюють на даний момент, або появу яких прогнозують у країні найближчим часом.

Тяжкі наслідки "Омікрону"

Новий штам коронавірусу "Омікрон" не належить до категорії "м'яких". Він також призводить до госпіталізації та летальних наслідків. Про це повідомляє ВООЗ.

"Хоча "Омікрон" здається менш важким у порівнянні з "Дельта", особливо у вакцинованих, це не означає, що його слід відносити до категорії "м'яких". Як і попередні варіанти, "Омікрон" госпіталізує людей та вбиває людей", – наголосили у ВООЗ.