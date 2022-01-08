От кашля до сонного паралича. Рассказываем о главных симптомах опасного "Омикрона"

"Омикрон" очень опасен для украинцев. Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине прогнозируют вспышку нового штамма коронавируса "Омикрон" со второй половины января и в феврале. Необходимо знать, что симптомы вируса могут проявиться от 3 до 14 дней. В среднем это занимает пять-шесть дней.

Подробнее о симптомах "Омикрона" – читайте далее в материале "Сегодня".

Реклама

Симптомы вируса

По данным ВОЗ, симптомы "Омикрона" могут проявиться от 3 до 14 дней. В среднем это занимает пять-шесть дней.

Существует пять симптомов, которые были идентифицированы как признаки "Омикрона":

зуд в горле,

сухой кашель,

постоянная усталость,

мышечные боли,

иногда даже ночная потливость.

Сонный паралич от "Омикрона"

Сонный паралич может быть тревожным побочным эффектом "Омикрона". На такой тревожный ночной симптом нового штамма коронавируса указали в Национальной службе здравоохранения Британии (NHS).

Реклама

Почему возникает сонный паралич или почему он может быть более вероятным, когда человек болеет коронавирусом, точно неизвестно, но это может быть связано со стрессом и тревогой, посттравматическим стрессовым расстройством, нарколепсией или бессонницей.

"Это может возникнуть только в результате нарушенного режима сна: COVID – это время повышенного стресса", – говорится в сообщении.

В NHS утверждают, что большинство людей имеют с этим дело всего раз или два в жизни. Сонный паралич – это когда вы не можете двигаться или говорить, когда просыпаетесь или засыпаете. Это может быть страшно, но безопасно.

Реклама

"Омикрон" имеет много мутаций

Штамм "Омикрон" имеет много мутаций, чем отличается от предыдущих опасных штаммов. Но дочерние варианты "Омикрона" тоже имеют отличия практически во всех структурных элементах вируса.

В основном это "горячие точки", то есть многие уже наблюдались в других штаммах и вариантах, но имеют значение комбинации приобретенных мутаций, которые вместе могут придавать другие свойства, что требует тщательного анализа.

"Омикрон" вызывает беспокойство. Фото: Delfi

"Омикрон" вызывает беспокойство

Как известно, "Омикрон" назван штаммом, который вызывает беспокойство в первую очередь благодаря очень быстрому распространению и устойчивости к существующим вакцинам. Ряд стран уже ввели своим гражданам 3-ю или 4-ю "бустерную" дозы вакцины, которые были эффективны против предыдущих штаммов. Способны ли существующие вакцины остановить новую волну пандемии – покажет время.

Поэтому очень важны своевременная разработка и производство эффективных вакцин, специфических против циркулирующих на данный момент возбудителей вирусных болезней или появление которых прогнозируют в стране в ближайшее время.

Тяжелые последствия "Омикрона"

Новый штамм коронавируса "Омикрон" не относится к категории "мягких". Он также приводит к госпитализации и летальным исходам. Об этом сообщает ВОЗ.

"Хотя "Омикрон" кажется менее тяжелым по сравнению с "Дельта", особенно у вакцинированных, это не означает, что его следует относить к категории "мягких". Как и предыдущие варианты, "Омикрон" госпитализирует людей и убивает людей", – подчеркнули в ВОЗ.