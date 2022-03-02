Допомагаємо відбивати атаки Росії: як правильно повідомити про ворожу техніку

В Україні оперативно попереджають про пересування ворожої техніки. / Фото: Колаж: Сьогодні
Українці продовжують повідомляти про пересування російських військових і цим допомагають українській армії відбивати атаку ворога.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ у Facebook.
Інформацію про пересування ворожої техніки потрібно надсилати на офіційний чат-бот: t.me/stop_russian_war_bot. Після цього повідомлення перевіряють співробітники СБУ, а вже потім уточнену інформацію передають ЗСУ.
Результатом таких повідомлень є колони розбитої техніки ворога.
"Ось ця розбита ворожа техніка і російські військові – це реальні результати ваших повідомлень на офіційний чат-бот: t.me/stop_russian_war_bot", – наголошують у Генштабі.
Завдяки допомозі українців атаки окупантів сповільнюються, адже вони зазнають значних втрат техніки, зброї та військових.
"Та головне – всі ці знешкоджені засоби ураження вже не можуть обстрілювати мирне населення і домівки українців!" - додають у Генштабі.
Результати обстрілу ворога. Фото: Генштаб ЗСУ
Як допомогти українській армії фінансово
Для того, щоб допомогти українським військовим перемогти ворога, можна виконати кілька дій, не виходячи з дому чи укриття.
- У застосунку "Дія" клікнути на головному екрані Допомогти армії.
- Через платіжну систему Portmone або за кошти "єПідтримки".
Як допомогти через банки:
- спецрахунок Нацбанку;
- monobank: у застосунку можна переказати кошти, натиснувши Інші платежі – Благодійність – Підтримка армії або фонду "Повернись живим";
- "Приват24": з рахунку "Бонус+";
- Альфа-Банк: у застосунку Sense вибираєте Перекази/Платежі – Допомога ЗСУ.
Нагадуємо, що в цих банках переказати допомогу армії можна й за кошти "єПідтримки".
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