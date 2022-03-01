Як допомогти українській армії фінансово: список способів оплати

Переказати кошти можна як з банківських рахунків, так і з криптогаманців

Опубліковані способи допомоги українській армії. / Фото: Колаж: Сьогодні

Для того, щоб допомогти українським військовим перемогти ворога, можна виконати кілька дій не виходячи з дому чи укриття.

Про це повідомили у Держспецзв'язку в Facebook.

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Способи допомоги армії України

У застосунку "Дія" клікнути на головному екрані Допомогти армії.

Через платіжну систему Portmone або за кошти "єПідтримки".

Як допомогти через банки:

спецрахунок Нацбанку;

monobank: у застосунку можна переказати кошти, натиснувши Інші платежі — Благодійність — Підтримка армії або фонду "‎Повернись живим";

"Приват24": з рахунку "Бонус+";

Альфа-Банк: у застосунку Sense вибираєте Перекази/Платежі — Допомога ЗСУ.

Нагадуємо, що в цих банках переказати допомогу армії можна й за кошти "єПідтримки".

Криптогаманці:

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BTC — 357a3So9CbsNfBBgFYACGvxxS6tMaDoa1P

ETH and USDT (erc20) — 0x165CD37b4C644C2921454429E7F9358d18A45e14

TRX and USDT (trc20) — TEFccmfQ38cZS1DTZVhsxKVDckA8Y6VfCy

DOT — 1x8aa2N2Ar9SQweJv9vsuZn3WYDHu7gMQu1RePjZuBe33Hv

SOL address: 66pJhhESDjdeBBDdkKmxYYd7q6GUggYPWjxpMKNX39KV

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