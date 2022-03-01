Як допомогти українській армії фінансово: список способів оплати

Для того, щоб допомогти українським військовим перемогти ворога, можна виконати кілька дій не виходячи з дому чи укриття.
Про це повідомили у Держспецзв'язку в Facebook.
Способи допомоги армії України
- У застосунку "Дія" клікнути на головному екрані Допомогти армії.
- Через платіжну систему Portmone або за кошти "єПідтримки".
Як допомогти через банки:
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- спецрахунок Нацбанку;
- monobank: у застосунку можна переказати кошти, натиснувши Інші платежі — Благодійність — Підтримка армії або фонду "Повернись живим";
- "Приват24": з рахунку "Бонус+";
- Альфа-Банк: у застосунку Sense вибираєте Перекази/Платежі — Допомога ЗСУ.
Нагадуємо, що в цих банках переказати допомогу армії можна й за кошти "єПідтримки".
Криптогаманці:
- BTC — 357a3So9CbsNfBBgFYACGvxxS6tMaDoa1P
- ETH and USDT (erc20) — 0x165CD37b4C644C2921454429E7F9358d18A45e14
- TRX and USDT (trc20) — TEFccmfQ38cZS1DTZVhsxKVDckA8Y6VfCy
- DOT — 1x8aa2N2Ar9SQweJv9vsuZn3WYDHu7gMQu1RePjZuBe33Hv
- SOL address: 66pJhhESDjdeBBDdkKmxYYd7q6GUggYPWjxpMKNX39KV
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