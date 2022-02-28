Обережно! Шахраї створили фейковий сайт "Повернись живим"

В організації просять поширити інформацію

Фото: колаж "Сьогодні"

Благодійний фонд "Повернись живим" заявив, що зловмисники створили фейкову сторінку, щоб обкрадати небайдужих людей, які хочуть переказати кошти на допомогу українській армії.

Про це повідомила пресслужба організації у Facebook.

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"Зловмисники створили фейковий сайт "Повернись живим", щоб обкрадати небайдужих", – попередили у фонді.

Це таке посилання на фейкову сторінку: http://savelife.net.ua/. На щастя, нині вона вже неактивна.

"Ми просимо вас поширити цю інформацію та користуватися лише офіційними ресурсами фонду", – попередили в організації.

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В організації "Повернись живим" просять переказувати кошти лише за такими посиланнями:

Ситуація в Україні 28 лютого

П'ятий день вторгнення Росії в Україну почався трохи спокійніше, ніж у попередні ночі. У Харкові та Києві чули звуки вибухів, у кількох містах лунали сирени, але інформації про обстріл не було. Близько 5-ї ранку ситуація змінилася – стало відомо, що ракета РФ влучила у житловий будинок у Чернігові. Водночас президент України продовжує спілкуватися зі світовими лідерами про напад РФ.

Цієї ночі окупанти намагалися прорвати оборону Києва, але їхні спроби були марними. Українські військові знищили колони техніки окупанта, ворог зазнав великих втрат особового складу. Російські війська деморалізовані та виснажені.

У Пентагоні відповіли на погрози президента РФ про ядерну зброю. На сайті Міноборони США написали, що це був непотрібний крок з боку Путіна, тому що Росія ніколи не наражалася на загрозу з боку НАТО і точно не з боку України.