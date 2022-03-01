Святкуватимемо після перемоги: у Львові заборонили продаж алкоголю

У Львові забороняється продаж алкоголю через війну з Росією – про це повідомив мер міста Андрій Садовий.

"З огляду на напругу на фронті, від сьогодні у Львові повністю заборонено продаж алкогольних напоїв. Воєнний стан не передбачає будь-яких дискусій при ухваленні таких рішень. Усі, хто порушуватиме це розпорядження, відповідатимуть перед законом. Наголошую, це стосується як магазинів та мереж, так і закладів громадського харчування", — заявив він.

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Садовий наголосив, що відсвяткувати можна буде після закінчення війни.



"Наша армія воює з окупантом, а на наші міста сиплються авіаудари. Святкуватимемо після перемоги!" — сказав він.

Раніше продаж алкоголю заборонив мер Києва Віталій Кличко.

Ситуація в Україні 1 березня

У Харкові та Києві вночі чули звуки вибухів, у низці міст лунали сирени, але інформації про обстріл не було. Близько 5-ї ранку ситуація змінилася – стало відомо, що ракета РФ потрапила до житлового будинку в Чернігові. Тим часом президент України продовжує спілкуватися зі світовими лідерами про напад РФ.

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Цієї ночі окупанти намагалися прорвати оборону Києва, але їхні спроби були марними. Українські військові знищили колони техніки окупанта, ворог зазнав великих втрат особового складу. Російські війська деморалізовані та виснажені.

З початку доби в Україні російські військові провели перегрупування військ і завдали ракетно-бомбових ударів з повітря. Також окупанти намагалися висадити тактичні десанти та напасти на об'єкти цивільної та військової інфраструктури.

На Чернігівщині тривають оборонні бої, щоб не пустити супротивника до столиці з північно-східного напрямку. У передмісті Чернігова були окремі ДРГ супротивника, які за підтримки броньованої техніки намагалися прорватися до міста, але їх знищили українські захисники.

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Росіяни завдали ракетного удару по військовій частині у Лощинівці, що під Ізмаїлом Одеської області.

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