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Не гидують нічим: росіяни окупували цвинтар у Бердянську

Павло Чернишук Павло Чернишук Редактор Влада Сьогодні
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1 березня, 11:53
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У Бердянську досі є проблеми зі зв'язком
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Військові Російської Федерації окупували територію цвинтаря в Бердянську.

Про це заявила на своїй сторінці в Telegram Запорізька обласна державна адміністрація.

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"Пряме порушення законів"

Міська влада повідомила, що через окупантів скоєння поховань на цвинтарі поки що неможливе.

"Російські військові нікого не допускають на цю територію. Це пряме порушення законів та звичаїв війни. У Бердянську досі спостерігаються серйозні проблеми зі зв'язком", – заявили в Запорізькій ОДА.

Крім цього, в Бердянській РДА зазначають, що ніч пройшла відносно спокійно.

Удари по Бердянському порту

У Мережі з'явилося відео атаки агресора на Бердянськ. Потужні удари завдаються по морському торговому порту.

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Нагадаємо, на околиці Бердянська зайшли окупаційні війська, повідомляє Бердянська міськрада.

"Ворожа військова техніка зайняла територію колишнього аеропорту Бердянськ", – йдеться у повідомленні.

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