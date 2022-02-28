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Штурм Бердянська продовжується – окупанти атакують об'єкти інфраструктури (відео)

Анна Ткаченко Анна Ткаченко Провідний редактор Влада Сьогодні
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28 лютого, 18:15
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На відео, яке з'явилося в мережі, наносяться удари по Бердянському порту
Армія РФ продовжує атакувати Бердянськ / Колаж "Сьогодні"
Армія РФ продовжує атакувати Бердянськ / Колаж "Сьогодні"

У мережі з'явилось відео атаки агресора на Бердянськ. Потужні удари завдаються по морському торговому порту.

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На кадрах видно сильний спалах у районі узбережжя. Після вибуху над портом утворюється хмара з диму.

Як повідомляла раніше прес-служба Запорізької облдержадміністрації, війська РФ зайняли будівлі виконкому та Нацполіції. Виконувач обов'язків міського голови Бердянська Олександр Свідло повідомляв, що окупанти пропонували продовжити роботу міських органів влади, але під контролем озброєних людей.

Місцевий уряд відхилив пропозицію та всім складом оперативного штабу покинув будівлю виконкому. Наразі, за словами Свідло, вони продовжують працювати та координувати діяльність оперативного штабу віддалено.

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