Заради майбутнього. У Харків під обстрілами привезли рідкий азот для порятунку 5 тисяч ембріонів (фото, відео)

/ Фото: Колаж: Сьогодні

До Харкова під обстрілами привезли азот для 5 тисяч ембріонів – щонайменше з половини мають точно народитися діти. Про це "Сьогодні" повідомила волонтерка з Харкова Марія Зайцева.

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Марія із сім'єю з перших днів російського вторгнення розвозить гуманітарну допомогу. Під обстріл ворожих вертольотів потрапили тоді, коли завантажували продукти біля супермаркету. Дивом вижили, але виїхали до Дніпра і вже звідти шукають бензин, ліки за списками та їжу для відправлення до Харкова.

Але днями до неї звернулися з незвичайним проханням: знайти та відвезти в Харків спеціальний рідкий азот, щоб урятувати п'ять тисяч ембріонів. В Українському медичному центрі акушерства, гінекології та репродуктології МОЗ закінчувався рідкий азот для кріосховищ. Поповнити запаси в Харкові можливості наразі немає, а без нього ембріони не виживуть.

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Неоціненний азот було знайдено в Дніпропетровській області. А волонтери під обстрілом привезли його до Харкова. Тепер запасів вистачить на 2 місяці, ембріони в надійному сховищі. Цей центр – один із трьох в Україні, який безкоштовно допомагає подружжям стати батьками.

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