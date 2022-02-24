Росія може почати вторгнення в Україну о 4 ранку — ЗМІ

Україні загрожує напад РФ/Фото: колаж: "Сьогодні"

Західні ЗМІ почали поширювати інформацію про те, що Російська Федерація може почати повномасштабне вторгнення в Україну 24 лютого о 4:00.

Про це йшлося в ефірі телеканалу ticker NEWS.

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Що відомо?

Росія вже о 4 ранку може почати повномасштабне вторгнення. Агресор наростив свої війська біля українських кордонів. Нині відомо, що зосереджена серйозна військова техніка та 200 тисяч бойовиків.

Під Маріуполем стріляють

У Telegram-каналах почали писати, що під Маріуполем чути сильні обстріли. У коментарях до публікації люди пишуть, що чути вибухи.

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Загроза вторгнення