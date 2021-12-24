Смертоносна "Дельта" та майже 100 тисяч смертей: що відбувається з COVID-19 в Україні

У країні продовжують виявляти нові випадки коронавірусу та небезпечні штами / Фото: Колаж: Сьогодні
В Україні 6647 нових випадків COVID-19 зафіксовано за останню добу, а також виявили новий смертоносний штам "Дельта" у шести регіонах країни. Сайт "Сьогодні" вирішив розповісти про останні новини коронавірусу.
Статистика за добу
Минулої доби:
- госпіталізували – 1646 осіб;
- летальних наслідків – 248;
- одужали – 14 874 особи.
За весь час пандемії в Україні
- захворіли – 3 637 038 осіб;
- одужали – 3 408 294 осіб;
- летальних випадків – 94 432;
- проведено ПЛР-тестування – 16 626 864.
Новий варіант штаму "Дельта" виявили в Україні
В Україні знайшли новий варіант небезпечного штаму "Дельта". Ймовірно, він потрапив до країни з території Російської Федерації.
Загалом вчені виявили на території України 12 варіантів штаму "Дельта", один із них виявився новий.
Головні характеристики нового варіанта "Дельти":
- тяжкий перебіг хвороби,
- висока швидкість інфікування,
- висока смертність.
Варіант AY.122 знайшли у зразках із наступних міст:
- Дніпра,
- Сум,
- Полтави,
- Миколаєва,
- Житомира,
- Одеси.
Вчені пояснюють, що високий рівень смертності в Україні (як у Росії та Казахстані) може бути пов'язаний з особливостями штаму "Дельта", зокрема, варіанта AY.122.
Куди не пустять із домашнім тестом на COVID-19
Експрес-тести на коронавірус можна купити в аптеках і зробити в домашніх умовах, однак вони не підходять для відвідування громадських місць та поїздок у громадському транспорті.
Куди не пустять:
- у ресторани,
- кінотеатри,
- спортивні зали,
- міжрегіональний транспорт.
"Для цього підійде ПЛР-тест та експрес-тест на антиген, зроблений у лабораторії. Ці види тестування дозволяють виявити активну інфекцію", – пояснили у МОЗ.
Такі типи тестів рекомендують використовувати для самоконтролю.
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