Стали відомі імена жертв смертельної ДТП під Чернігівом: список

Особу одного із загиблих досі не встановили. / Фото: Колаж: Сьогодні
Унаслідок фатального зіткнення маршрутки та вантажівки поблизу Чернігова загинули 13 людей. Ще семеро отримали тяжкі поранення.
Місцевий сайт "ЧЕline" опублікував повний список постраждалих.
Серед них жителі міст Борзна та Мена, а також сіл у Сосницькому та Корюківському районах. Серед загиблих люди різного віку. Наймолодшій з них було 19 років.
При цьому особа однієї людини з числа загиблих не встановлена.
Фото: ЧЕline
Деякі подробиці про загиблих
Серед загиблих – жителька села Велика Доч Наталія Матяш, жінці було близько 55 років. Вона мала другу групу інвалідності, якраз їхала до Чернігова переоформляти документ.
Також в ДТП загинула вчителька разом із 19-річною дочкою Юлією.
40-річний водій маршрутки Олександр Мартиненко також загинув. Він багато років працював водієм у компанії перевізника Калганова.
Що відомо про ДТП під Чернігівом
- Аварія сталася 7 грудня близько 7.55. Спочатку повідомлялося про 10 загиблих та 7 травмованих. Маршрутка їхала з Борзни до Чернігова через Сосницю.
- Трохи пізніше з'явилися перші фото з місця події.
- Незабаром новинам "Сьогодні" розповіли у ДСНС Чернігівської області, що ділянка траси, на якій сталося ДТП, не аварійно небезпечна. Рятувальники припустили, що причини можуть бути дві – або слизька дорога, або порушення правил дорожнього руху з боку водіїв.
- У поліції уточнили, що з-поміж загиблих дітей немає. Водiй вижив. Згодом стало відомо, що серед постраждалих підліток – він у реанімації.
- На час роботи правоохоронців рух автодорогою перекрито в обох напрямках. Поліцейські організували об'їзд місця події ділянкою автодороги Городня – Сновськ – Березне та назад.
- Жертв та постраждалих могло бути більше. Частина людей хотіли сісти в цей автобус у Сосниці, але врешті-решт передумала, уточнили сайт "Сегодня" в ОТГ.
- За останніми даними – 13 людина загинули ще 7 у лікарнях Чернігова. Ті, хто вижив, перебувають у тяжкому стані.
- У прокуратурі заявили, що один із ймовірних факторів, які могли призвести до аварії – погодні умови. Але вже є питання до стану дорожнього покриття та службам, які мають обслуговувати дорогу. Також до технічного стану автобуса.
- Свідок смертельної ДТП під Черніговом розповів, що перед фурою почали зупинятися авто та її занесло, після чого сталося зіткнення з автобусом
- Точну причину аварії зможуть встановити за два місяці, як дізнався Телеграм-канал PavlovskyNews. Слідчі вивчають маршрутку та вантажівку, гальмівні шляхи, збирають докази, які потім відправлять на експертизу.