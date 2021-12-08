Стали відомі імена жертв смертельної ДТП під Чернігівом: список

Особу одного із загиблих досі не встановили. / Фото: Колаж: Сьогодні

Унаслідок фатального зіткнення маршрутки та вантажівки поблизу Чернігова загинули 13 людей. Ще семеро отримали тяжкі поранення.

Місцевий сайт "ЧЕline" опублікував повний список постраждалих.

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Серед них жителі міст Борзна та Мена, а також сіл у Сосницькому та Корюківському районах. Серед загиблих люди різного віку. Наймолодшій з них було 19 років.

При цьому особа однієї людини з числа загиблих не встановлена.

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Фото: ЧЕline

Деякі подробиці про загиблих

Серед загиблих – жителька села Велика Доч Наталія Матяш, жінці було близько 55 років. Вона мала другу групу інвалідності, якраз їхала до Чернігова переоформляти документ.

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Також в ДТП загинула вчителька разом із 19-річною дочкою Юлією.

40-річний водій маршрутки Олександр Мартиненко також загинув. Він багато років працював водієм у компанії перевізника Калганова.

Що відомо про ДТП під Чернігівом