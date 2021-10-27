Третя хвиля та страйки нещеплених: розповідаємо про ситуацію із COVID-19 в Україні

Ситуація з коронавірусом в Україні / Колаж "Сьогодні"
Україна б'є рекорди за історію епідемії. У країні зараз третя хвиля COVID-19, а люди продовжують робити підроблені сертифікати про вакцинацію.
Докладніше про ситуацію з COVID-19 – читайте далі у матеріалі "Сьогодні".
Статистика коронавірусу сьогодні в Україні
Минулої доби, 26 жовтня, в Україні зафіксували 22 574 нових випадків COVID-19. Це на 3 454 випадків більше, ніж на добу раніше.
Усього інфекцію підтвердили у 2 825 733 людина. Минулої доби від COVID-19 померли 692 мешканці України (всього – 65 628). Вилікувати вдалося 2401705 інфікованих (11593 – за останню добу).
В Україні третя хвиля коронавірусу
Нині в Україні третя хвиля коронавірусуі вона є найбільшою. Вона не лише побила свої власні рекорди, а й побила рекорди історичного максимуму континенту.
Ситуація в Україні не найгірша. Інші країни показували й набагато вищі показники, ніж зараз у нас.
Ситуація з COVID-19 в Україні
Харківський політехнічний інститут оголосив про страйк. Вже з 29 жовтня студенти заявили, що припиняють відвідувати очне навчання. За словами студентів, серед викладачів багато хворих, а керівництво замовчує про це.
У Маріуполі не допустили до роботи персонал трамвайного депо, а саме невакцинованих співробітників. Вони розпочали протест. Раніше на підприємстві попереджали, що з 25 жовтня неприщеплені працівники не допустять до роботи. Наразі близько 82% колективу управління вакциновано.
Хто входить до "червоної зони" карантину?
- Дніпропетровська,
- Донецька,
- Запорізька,
- Одеська,
- Сумська,
- Херсонська,
- Рівненська,
- Миколаївська.
"Помаранчева зона" карантину
- Київ,
- Волинська область,
- Житомирська,
- Івано-Франківська,
- Київська,
- Луганська,
- Львівська,
- Сумська,
- Тернопільська,
- Харківська,
- Хмельницька,
- Черкаська,
- Чернівецька,
- Чернігівська,
- Полтавська.
"Жовта зона" карантину
- Кіровоградська,
- Закарпатська,
- Вінницька.
Де ситуація погіршується?
З 30 жовтняв Україні до "червоної зони" карантину переходять Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська, Хмельницька та Чернігівська області.
Нові обмеження
З 21 жовтня в Україні діють нові правила перевезень. Вони торкнуться залізничного, авіаційного та автобусного транспорту між областями. Усі міжобласні перевезення дозволені за наявності COVID-сертифіката або негативного ПЛР-тесту.
З 21 жовтня водії, екіпаж та пасажири повинні мати один із наступних документів:
- документ, що підтверджує одержання повного курсу вакцинації; для жовтих областей підійде одна доза;
- міжнародний, внутрішній сертифікат або іноземний сертифікат про вакцинацію однодозною вакциною або двома дозами дводозною,
- негативний результат ПЛР-тесту або довідка про одужання від ковіда, актуальність яких підтверджена за допомогою Єдиного державного веб-порталу електронних послуг, зокрема, з використанням "Дії";
- негативний результат тесту ПЛР або експрес-тесту на визначення антигену коронавірусу, що діє 72 години.
Що заборонено у "червоній зоні":
- робота закладів громадського харчування, крім адресної доставки та замовлень навинос;
- робота ТРЦ та інших розважальних закладів, кінотеатрів, театрів тощо;
- робота навчальних закладів, крім дитячих садків та початкових класів шкіл;
- робота непродовольчих ринків та магазинів, спортзалів, басейнів та фітнес-центрів;
- проведення масових заходів, крім офіційних спортивних заходів та матчів командних ігрових видів спорту без глядачів;
- робота закладів культури, крім історико-культурних заповідників, проведення кіно- та відеозйомки.
Вакцинація від коронавірусу в Україні
За останню добу в країні від COVID-19 отримали щеплення 921 293 особи. Про це повідомляє МОЗ. Одну дозу вакцини одержали 212 013 українців, а дві – 79 280.
У Харкові планують вакцинуватипідлітків від COVID-19 Нині у місті підбирають майданчики, де можна щепити людей.
Також у Харкові у міській поліклініці № 26 вишикувалася чергана вакцинацію. Усіх людей, які записалися на певний час, медперсонал відправляє у живу чергу.
Підроблені документи про вакцинацію
В Україні продовжують затримувати людей із підробленими COVID-сертифікатами. У міжнародному аеропорту "Бориспіль" 25 жовтня копи виявили підроблені сертифікатипро вакцинацію у восьми людина. Поліція порушила кримінальні справи за цими фактами.