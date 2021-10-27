Третя хвиля та страйки нещеплених: розповідаємо про ситуацію із COVID-19 в Україні

Ситуація з коронавірусом в Україні / Колаж "Сьогодні"

Україна б'є рекорди за історію епідемії. У країні зараз третя хвиля COVID-19, а люди продовжують робити підроблені сертифікати про вакцинацію.

Докладніше про ситуацію з COVID-19 – читайте далі у матеріалі "Сьогодні".

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Статистика коронавірусу сьогодні в Україні

Минулої доби, 26 жовтня, в Україні зафіксували 22 574 нових випадків COVID-19. Це на 3 454 випадків більше, ніж на добу раніше.

Усього інфекцію підтвердили у 2 825 733 людина. Минулої доби від COVID-19 померли 692 мешканці України (всього – 65 628). Вилікувати вдалося 2401705 інфікованих (11593 – за останню добу).

В Україні третя хвиля коронавірусу

Нині в Україні третя хвиля коронавірусуі вона є найбільшою. Вона не лише побила свої власні рекорди, а й побила рекорди історичного максимуму континенту.

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Ситуація в Україні не найгірша. Інші країни показували й набагато вищі показники, ніж зараз у нас.

Ситуація з COVID-19 в Україні

Харківський політехнічний інститут оголосив про страйк. Вже з 29 жовтня студенти заявили, що припиняють відвідувати очне навчання. За словами студентів, серед викладачів багато хворих, а керівництво замовчує про це.

Студенти ХПІ оголосили страйк. Фото: колаж "Сьогодні"

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У Маріуполі не допустили до роботи персонал трамвайного депо, а саме невакцинованих співробітників. Вони розпочали протест. Раніше на підприємстві попереджали, що з 25 жовтня неприщеплені працівники не допустять до роботи. Наразі близько 82% колективу управління вакциновано.

У Маріуполі почали усувати від роботи невакцинованих співробітників. / Фото: Колаж: Сьогодні

Хто входить до "червоної зони" карантину?

Дніпропетровська,

Донецька,

Запорізька,

Одеська,

Сумська,

Херсонська,

Рівненська,

Миколаївська.

"Помаранчева зона" карантину

Київ, Волинська область, Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька, Чернігівська, Полтавська.

"Жовта зона" карантину

Кіровоградська,

Закарпатська,

Вінницька.

Де ситуація погіршується?

З 30 жовтняв Україні до "червоної зони" карантину переходять Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська, Хмельницька та Чернігівська області.

Нові обмеження

З 21 жовтня в Україні діють нові правила перевезень. Вони торкнуться залізничного, авіаційного та автобусного транспорту між областями. Усі міжобласні перевезення дозволені за наявності COVID-сертифіката або негативного ПЛР-тесту.

З 21 жовтня водії, екіпаж та пасажири повинні мати один із наступних документів:

документ, що підтверджує одержання повного курсу вакцинації; для жовтих областей підійде одна доза;

міжнародний, внутрішній сертифікат або іноземний сертифікат про вакцинацію однодозною вакциною або двома дозами дводозною,

негативний результат ПЛР-тесту або довідка про одужання від ковіда, актуальність яких підтверджена за допомогою Єдиного державного веб-порталу електронних послуг, зокрема, з використанням "Дії";

негативний результат тесту ПЛР або експрес-тесту на визначення антигену коронавірусу, що діє 72 години.

Що заборонено у "червоній зоні":

робота закладів громадського харчування, крім адресної доставки та замовлень навинос;

робота ТРЦ та інших розважальних закладів, кінотеатрів, театрів тощо;

робота навчальних закладів, крім дитячих садків та початкових класів шкіл;

робота непродовольчих ринків та магазинів, спортзалів, басейнів та фітнес-центрів;

проведення масових заходів, крім офіційних спортивних заходів та матчів командних ігрових видів спорту без глядачів;

робота закладів культури, крім історико-культурних заповідників, проведення кіно- та відеозйомки.

Карантин в Україні посилюється. Фото: колаж "Сьогодні"

Вакцинація від коронавірусу в Україні

За останню добу в країні від COVID-19 отримали щеплення 921 293 особи. Про це повідомляє МОЗ. Одну дозу вакцини одержали 212 013 українців, а дві – 79 280.

У Харкові планують вакцинуватипідлітків від COVID-19 Нині у місті підбирають майданчики, де можна щепити людей.

Також у Харкові у міській поліклініці № 26 вишикувалася чергана вакцинацію. Усіх людей, які записалися на певний час, медперсонал відправляє у живу чергу.

Черга у поліклініці Харкова / Колаж "Сьогодні"

Підроблені документи про вакцинацію

В Україні продовжують затримувати людей із підробленими COVID-сертифікатами. У міжнародному аеропорту "Бориспіль" 25 жовтня копи виявили підроблені сертифікатипро вакцинацію у восьми людина. Поліція порушила кримінальні справи за цими фактами.

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